"El Gobierno es la otra cara de la moneda del gobierno de Macri"

El Frente de Todos anunció que cambiará su nombre a “Unión por la Patria” para mejorar su imagen y ser competitivos en las urnas. En otro orden, Donald Trump enfrentó a la justicia en Miami y se declaró inocente de los 37 cargos que se le imputan.

En el día de presentación de las alianzas electorales, el Frente de Todos de Alberto Fernandez, Cristina Kirchner y Sergio Massa, inauguró un nuevo nombre, “Unión por la Patria”, en un intento de cambiar la imagen y expectativas del oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales. Juntos por el Cambio, a su vez, continuará de la misma manera.Sin embargo, algunos dirigentes dentro de la coalición oficialista expresaron su descontento por no ser consultados y por no haber acordado un plan mancomunado para la convivencia interna en un posible futuro Gobierno.Gabriel Mariotto, exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y precandidato por el movimiento Soberanos, dijo en Cara o Ceca que “la incertidumbre es total”."El dedo [de Cristina Kirchner para elegir a Alberto Fernandez] que se usó en el 2019 quedó perimido porque si ahora recae en un sector, nadie va a votar al otro. La forma de armonizar es unas internas donde cada uno presente su programa y se decida el futuro con el voto popular", enfatizó.Mariotto reprobó la gestión de Alberto Fernandez y espera que la nueva “Unión por la Patria” tenga otra impronta."Este es un Gobierno que no ha enamorado con sus políticas. El voto a favor del acuerdo con el FMI dejó pulverizada la valla electoral del Frente de Todos. Por eso Cristina Kirchner habló de enamorar con un programa que patee el tablero y genere expectativa de transformación", agregó."Las políticas de este Gobierno fueron la otra cara de la misma moneda del gobierno de Mauricio Macri en materia de deuda externa". Donald Trump, otra vez frente a la JusticiaDonald Trump, expresidente de los Estados Unidos y candidato para las próximas elecciones, compareció ante un tribunal federal en Miami. Es acusado con 37 cargos de haberse llevado cientos de documentos clasificados de la Casa Blanca tras dejar la presidencia.Hablamos con Ronen Szwarc, periodista argentino en Nueva York. "Trump se llevó documentación sensible para el Estado de los EEUU. Esto es una conmoción para el país, porque es la primera vez que se le imputan cargos federales a un expresidente. Si los 37 cargos graves prosperaran, podría pasarse toda la vida en la cárcel"."Trump quiere extender este tema hasta diciembre, que es cuando comienzan las primarias del Partido Republicano. Considera que esto le hace bien a su campaña porque sus partidarios lo van a apoyar más por estar supuestamente perseguido por la justicia", agregó.

