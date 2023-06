https://sputniknews.lat/20230616/economia-politica-y-un-mercado-mas-amplio-esto-es-lo-que-esta-en-juego-entre-china-y-honduras-1140553791.html

Economía, política y un mercado más amplio: esto es lo que está en juego entre China y Honduras

El 14 de marzo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruyó a su canciller, Eduardo Reina, gestionar la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China. Tan solo 11 días después, Tegucigalpa anunció la ruptura de su vínculo con Taiwán —surgido en 1941— y reconoció el principio de una sola China."Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y a partir de esta fecha, el Gobierno de Honduras comunicó a Taiwán la ruptura de las relaciones diplomáticas, comprometiéndose a no volver a tener ninguna relación de contacto de carácter oficial con Taiwán", estableció el Ministerio de Exteriores hondureño en un comunicado.Este 5 de junio, el Gobierno chino abrió su embajada en Tegucigalpa y el 11 de ese mismo mes la Administración hondureña hizo lo propio en territorio chino. Como parte de los cambios, la jefa de Estado hondureña realizó una visita oficial, entre el 9 al 14 de junio, a Pekín, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping, y funcionarios de la nación asiática."La relevancia de la visita de Castro a China va en dos sentidos. Para Honduras, el establecimiento de vínculos diplomáticos tiene una intencionalidad estratégica porque le permite acceder a mayor financiamiento, un mercado más grande y a condiciones posiblemente mejores de cooperación económica que las que tenía con Taiwán. Por ejemplo, la primera parada en el viaje incluyó el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica—, al que solicitó formalmente su ingreso, y a un centro de investigación de Huawei", detalla Tzili-Apango.Puntos a considerarPara el integrante del GESE y experto en temas sobre China, uno de los aspectos medulares del viaje de Xiomara Castro a China fue forjar un camino para alcanzar un tratado de libre comercio entre ambos países, situación que Xi Jinping vio con beneplácito e incluso comentó que las pláticas al respecto iniciarían "muy pronto"."Además, Tegucigalpa busca la ayuda de Pekín para resolver problemas de su deuda. Otro aspecto es el acercamiento a la industria de las telecomunicaciones entre Huawei y Hondutel, la empresa estatal de telecomunicaciones de Honduras", agrega Tzili-Apango. Entre las consecuencias ante esta nueva relación y el fin de los lazos con Taiwán, el especialista visualiza una de tipo simbólica, por la protesta de Taipéi ante la abrupta ruptura, y otra relacionada con Estados Unidos, ya que esta zona de América Latina es de su interés."Por el lado de la diplomacia, habría que recordar la visita de Tsai Ing-wen a Belice y Guatemala en un esfuerzo de mantener su presencia diplomática en América Central. Esto trajo consigo su parada en EEUU con la protesta de regla por parte de Pekín, lo que exacerba las tensiones entre China y Washington", destaca. ¿Cómo interpretar el acercamiento Honduras-China?Para el integrante del Grupo de Estudios Sobre Eurasia (GESE), el posicionamiento de China a nivel mundial, y específicamente en América Latina y el Caribe, es de índole económica y comercial."A pesar de las tensiones comerciales chino-estadounidenses, aún no es perceptible un esfuerzo diplomático a gran escala por parte de Pekín para fomentar una campaña latinoamericana en contra de los intereses de Estados Unidos. De hecho, ha sido la omisión y el desinterés estadounidense lo que explica el aumento de la presencia china en la región, ya que, a pesar de las protestas, no se observan planes ni proyectos concretos con los que Washington quiera competir con Pekín", menciona.Acerca de la relación entre EEUU y Honduras, Tzili-Apango precisa que el Gobierno de Xiomara Castro se aventuró a tomar una decisión sobre China y Taiwán como una derivación de los bríos que le da tener una mejor relación con Washington.De acuerdo con el especialista, el Gobierno hondureño vio una oportunidad política en la disposición estadounidense, que ha buscado mantener una estrecha cercanía con Tegucigalpa para lidiar con temas como migración y narcotráfico, además de limpiar su imagen por su cuestionable papel desempeñado durante el golpe de Estado de 2009, que precisamente depuso al aliado político y pareja sentimental de Castro, Manuel Zelaya.

