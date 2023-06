https://sputniknews.lat/20230616/estamos-viviendo-un-renacimiento-de-las-relaciones-entre-rusia-y-america-latina--video-1140618575.html

"Estamos viviendo un renacimiento de las relaciones entre Rusia y América Latina" | Video

16.06.2023

Hace décadas, las autoridades soviéticas se acercaban a Latinoamérica solo después de haber cerrado negociaciones con Estados Unidos o con Europa, pero ahora todo ha cambiado: "por fin veo un gran interés en América Latina". Mashkova asegura que es necesario prestar atención a la relación de Moscú con las naciones latinoamericanas porque es una región "muy especial para Rusia". "Nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de contradicción, de conflictos, nunca. No hay ningún tipo de competencia entre nuestras economías", asevera.De hecho, considera que es un problema que su país no tenga un Tratado de Libre Comercio con ningún país latinoamericano. Un acuerdo de ese tipo, dice, reforzaría las posiciones de Rusia en el comercio internacional. De acuerdo con la funcionaria, los argumentos como la distancia o la falta de información sobre las economías de Rusia y de la región latinoamericana que se esgrimían para justificar la falta de acercamiento, actualmente ya no se sostienen.De acuerdo con Mashkova, Moscú podría encontrar productos de la industria textil en los mercados argentino, brasileño o mexicano. En ese sentido, si el país euroasiático se enfrenta a problemas con la transferencia de los pagos a causa de las sanciones unilaterales de Washington, no importa, porque se pueden hallar soluciones alternativas. "América Latina es un tema palpitante que verdaderamente se ha convertido en un tópico muy actual. Lo veo trabajando en el Comité Nacional para las relaciones con países de América Latina porque ahora todos los días tenemos llamadas, cartas y mensajes de diferentes empresas rusas", apunta. Mashkova asegura que el sector de la banca rusa, que según ella siempre ha sido muy conservador, actualmente manifiesta un gran interés en los países latinoamericanos y están buscando contactos con instituciones financieras de la región.Sobre los problemas que acarrean las sanciones de Occidente en rubros como el transporte, la logística y las transacciones monetarias, la funcionaria sostiene que la solución podría concretarse a través del comercio compensado o el trueque."Entiendo que hay problemas, pero se pueden resolver", concluye.

