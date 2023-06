https://sputniknews.lat/20230615/limitar-la-presencia-de-china-en-la-region-por-que-la-ue-ve-como-socio-estrategico-a-mexico--1140513460.html

Limitar la presencia de China en la región: ¿por qué la UE ve como socio estratégico a México?

Limitar la presencia de China en la región: ¿por qué la UE ve como socio estratégico a México?

15.06.2023

Esta es una de las posibles razones por las que Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, realiza una gira por América Latina. Ya antes estuvo en Chile, Argentina y Brasil, naciones que también tienen una cercanía en diferentes niveles con el gigante asiático. En México, la funcionaria se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conversar sobre nuevas estrategias para el Global Gateway, iniciativa con la que Europa pretende invertir miles de millones de euros en tecnología, energía, transporte, educación, ciencia y otras áreas. Además, el 17 y el 18 de julio se llevará a cabo la Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Y agrega: "La propia Unión Europea, que durante los últimos años volteó mucho hacia China, ahora está recomponiendo esta visión internacional".El especialista explica que el Global Gateway "no es otra cosa más que una visión presupuestaria y financiera con una base política" que tiene como finalidad "limitar la presencia de China". Para entender este fenómeno, agrega Morales, es primordial comprender el contexto geopolítico global, donde también está en juego el conflicto en Ucrania. "Por un lado, tenemos la crisis que se derivó de la pandemia de COVID-19 que, en sí misma, puso sobre la mesa una distorsión de los mercados y la necesidad de reorganizarlos. Sumado a eso, el conflicto entre Rusia y Ucrania se une a la lógica de nuevas lecturas sobre la geopolítica", expone.En esta línea, el experto en política exterior mexicana, David García Contreras, explica que México tiene la posibilidad de aprender del resto de los países latinoamericanos para ampliar sus horizontes."Nuestras naciones latinoamericanas del Cono Sur nos han enseñado que la cercanía con China, Rusia o Irán, por ejemplo, también es muestra de diversificación", afirma.De hecho, la política exterior brasileña no agrada del todo en Washington por su proximidad con Pekín e incluso por la postura del presidente Lula da Silva sobre el conflicto ucraniano. En abril pasado, el coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó que Brasil no se sume a las sanciones en contra de Moscú. Así surgió el vínculo de México con UE y ChinaLa relación entre México y Bruselas existe desde hace más de dos décadas. Esta se inició en 1997 a través del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, mejor conocido como Acuerdo Global, que entró en vigor en noviembre de 2000. Con él, el bloque europeo y el Gobierno mexicano entablaron un diálogo político regular."Fue importantísimo para México y América Latina por ser el primero en su índole que abarcaba más allá de las cuestiones netamente de comercio; se incluyen temas de inversión y algunos de política como democracia, derechos humanos o cooperación", dice Dámaso Morales, quien también es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM.Dentro del Acuerdo Global, ambos actores negociaron el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), que está vigente desde junio de 2000. Entre 2016 y 2020 se realizó un proceso de modernización del pacto comercial pero, hasta la fecha, este no ha sido ratificado.En el caso de la relación entre el país latinoamericano y China, esta existe desde la época de la Colonia en México (1520-1821), a través de la ruta comercial instaurada gracias al Galeón de Manila. No obstante, el vínculo formal entre ambas naciones se estableció el 14 de diciembre de 1899 con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Dicho pacto instauró que ambos debían tener representantes de la otra nación en sus territorios, lo que se concretó en 1904 con la primera legación mexicana en Pekín."En 1942, México restableció su legación en la ciudad de Chongqing [Chunkín], sede provisional de los poderes de la República. Un año después, ambos Gobiernos acordaron elevar sus respectivas legaciones a nivel de embajada. En 1945, el general Heliodoro Escalante presentó sus cartas credenciales al presidente Chiang Kai-shek [Jiang Jieshi] como primer embajador de México en China", se lee en el Manual de Organización de la embajada de México en China, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).Tras el reconocimiento de la República Popular China —conocida actualmente como China— como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el rompimiento con la isla de Taiwán, los lazos entre los Gobiernos mexicano y chino volvieron a estrecharse.El 14 de febrero de 1972, México y China reestablecieron su relación diplomática. Tan solo un año después, el entonces presidente mexicano, Luis Echeverría (1970-1976), realizó una visita oficial a Pekín.Para 2003, México y China elevan el nivel del lazo bilateral, convirtiéndose en una asociación estratégica. "A fin de instrumentar dicha asociación, en 2004 se crea la Comisión Binacional Permanente entre los gobiernos de ambos países, convirtiéndose desde su establecimiento en el mecanismo toral para la coordinación y seguimiento de los intercambios bilaterales", expone la SRE en su página web.¿Cómo son las relaciones de México con la UE?De acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana, la Inversión Extranjera Directa (IED) del bloque europeo en México desde 1999 hasta junio de 2022 fue de 186.240 millones de dólares, lo que equivale a 27,9% del total de IED recibida en el territorio mexicano. En todo el país, existen más de 17.500 compañías pertenecientes a la UE. Los productos que se exportan desde México a la UE son varios, como los aparatos de medicina o veterinaria; partes y accesorios de vehículos; aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía, máquinas para el procesamiento de datos y automóviles tipo turismo. Los bienes que más se importan de los países europeos al territorio mexicano son acumuladores eléctricos; mezclas de sustancias odoríferas; partes y accesorios de vehículos, automóviles tipo turismo y medicamentos de venta al menudeo.A lo largo de la historia, dice Morales, el vínculo entre la UE y México ha avanzado en distintos rubros. En materia comercial, el bloque europeo es el tercer socio de México, mientras que la nación latinoamericana es la decimocuarta socia de Bruselas. "Gracias al Acuerdo Global esto ha sido importante en términos del desempeño en el incremento del comercio bilateral entre México en la Unión Europea, que ha crecido, aunque no en el punto esperado, debido a nuestras geografías y la vecindad que tenemos con Estados Unidos, que es el mercado más grande, y acapara la mayor parte del comercial internacional mexicano", menciona el experto. Sin embargo, enfatiza el especialista en temas internacionales, México sostiene un déficit con la Unión Europea casi desde el inicio de su relación."Es de manera constante, básicamente desde que se echó a andar el TLCUEM hasta el día de hoy. Otra constante [en la nación latinoamericana] es que lo poco que llega a exportar son productos de mayor valor agregado, lo cual tiene un impacto positivo en la industria nacional. Los agrícolas, evidentemente, son más complicados de [comercializar] en su competencia también por todas las políticas de apoyo y proteccionismo que tiene el bloque propio en el sector agrícola", subraya.¿Y qué hay de China?Aquí la situación es muy distinta. El Monitor de IED de China en América Latina y el Caribe 2023, realizado por la Red Académica de América Latina y el Caribe de la UNAM —que se basó en datos propios, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés)— destaca que la inversión de China en México durante 2022 fue de 2.520 millones de dólares, cifra mayor a lo reportado en 2021, que fue de 1.700 millones de dólares. En el texto, donde participan Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la UNAM, y otros investigadores de la casa de estudios, se estipula que México es el tercer mercado de Latinoamérica y el Caribe con mayor Inversión Extranjera Directa de origen chino. Los primeros dos peldaños los ocupan Brasil, con 5.708 millones de dólares, y Argentina, con 2.945 millones de dólares.En conjunto, la IED china en América Latina y el Caribe llegó a 12.024 millones de dólares durante 2022, que refleja un descenso de 6,7% respecto al año previo, que registró 12.888 mdd.Sobre los productos exportados por China a México, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), señala que, hasta abril de este año, fueron teléfonos, grabadoras de sonido, piezas y accesorios de vehículos de motor, automóviles y revestimientos de aluminio, mientras que los bienes importados desde México a China son mineral de cobre, instrumentos médicos, partes y accesorios de vehículos de motor, circuitos integrados y computadoras.García Contreras señala que la posición de México en la región también le favorece en su vínculo con Pekín. "Se sigue extendiendo la presencia de empresas chinas en el territorio mexicano y también el posicionamiento en sectores estratégicos, por ejemplo, en el caso del litio (...). Considero que a China y a México les interesa mucho el fortalecer su relación", pondera.La relación a largo plazoLa visita de Von der Leyen a México no solo ocurre en un contexto mundial tenso y de reconfiguración. También se da mientras los actores políticos mexicanos están iniciando sus labores para ser candidatos a la Presidencia, situación que se definirá en las urnas a mediados de 2024.Para el especialista en temas internacionales, esto dificultará la resolución de temas que estén pendientes entre México y la Unión Europea, ya que "la política lo mueve todo y será difícil acercarnos a otros mecanismos de cooperación con [el bloque], que ya existen y están ahí, pero no se podrán adelantar temas, pese a la reactivación de las cumbres UE-CELAC tras ocho años de congelamiento".Además, destaca Morales, uno de los grandes pendientes rumbo a los comicios del próximo año, será la ratificación de los cambios del TLCUEM.El especialista expone que dos de los temas en los que se deberían enfocar a futuro la Unión Europea y México son las energías verdes y la digitalización.En el caso del país hispanohablante, se prevé que el avance en las también llamadas energías limpias sea de 35% para 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía y la Ley de Transición Energética. Tan solo en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, se han rehabilitado alrededor de una decena de centrales hidroeléctricas y la creación de un parque solar en Sonora, que será el más grande de Latinoamérica.Mientras tanto, García Contreras precisa que se daría un mayor acercamiento de China con México, especialmente si alguien del perfil del excanciller Marcelo Ebrard ganase la Presidencia de México.

méxico

unión europea

bruselas

ucrania

china

2023

