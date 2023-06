https://sputniknews.lat/20230616/suecia-entrenara-a-pilotos-ucranianos-para-cazas-jas-39-gripen-1140653802.html

"El Gobierno ha acordado un nuevo paquete de apoyo a Ucrania. (...) El valor total de este duodécimo paquete de apoyo es de aproximadamente 250 millones de coronas suecas [unos 23 millones de dólares]", reza el comunicado. Se señala que las Fuerzas Armadas suecas proporcionarán "formación de familiarización" para que los pilotos ucranianos se preparen para el uso de los cazas JAS-39 Gripen. Los aviones de combate JAS-39 Gripen de fabricación de la empresa SAAB constituyen el fundamento de la Fuerza Aérea de Suecia y poseen de seis modificaciones. JAS por sus siglas suecas significa caza, avión de ataque y avión de reconocimiento, mientras Gripen se refiere al grifo. En comparación con los F-16 estadounidenses, para los que los aliados de la OTAN ya empiezan entrenamientos de los pilotos ucranianos, los cazas suecos cuentan con más ventajas. Los JAS-39 Gripen son capaces de despegar desde pistas de aterrizaje cortas y requieren menos mantenimiento, además de ser menos costosos.Sin embargo, este paquete de ayuda militar no implica la transferencia de estas aeronaves a Kiev, al igual que no existe hasta la fecha ninguna declaración similar sobre los F-16 estadounidenses. Anteriormente, el 25 de enero, el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, había declarado a Politico que Suecia "no tiene planes inmediatos para enviar los Gripen a Ucrania". Más tarde, el 9 de mayo, el funcionario afirmó que el país no dispone suficientes JAS-39 Gripen para transferirlos a Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

