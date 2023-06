https://sputniknews.lat/20230617/biden-reconoce-que-eeuu-esta-enviando-armas-peligrosas-a-mexico-y-revela-reclamos-de-amlo-1140685455.html

Biden reconoce que EEUU está "enviando armas peligrosas a México" y revela reclamos de AMLO

Durante un discurso enunciado en una universidad de Connecticut, el presidente estadounidense, Joe Biden, hizo de nuevo un llamado al Congreso de su país para... 17.06.2023, Sputnik Mundo

internacional

méxico

eeuu

joe biden

control de armas

En su alocución del viernes 16 de junio en la Universidad de Hartford, el mandatario demócrata mencionó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, diciendo que éste siempre le reclama sobre la llegada a México de armas provenientes de EEUU."Por cierto, ¿saben qué me dicen cuando hablo del fentanilo, de la frontera y todo eso? Hablo con el presidente de México y él me dice: '¿Podrían, por favor, dejar de enviarnos armas?'", expresó Biden.La venta libre de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, que no está regulada en los EEUU salvo contadas excepciones, ha provocado en los últimos años no solo un aumento dramático de tiroteos y masacres en ese país, sino también que las consecuencias letales de esta política de laxitud extrema traspase fronteras.En el caso de México, el Gobierno de López Obrador ha hecho del reclamo por el tráfico de armas adquiridas en EEUU hacia el territorio mexicano un punto central de las discusiones bilaterales durante encuentros de seguridad de alto nivel sobre otros temas calientes, como el fentanilo y la migración.Además, el Estado mexicano, en una iniciativa impulsada por el excanciller Marcelo Ebrard a finales del 2021, ha demandado a los principales fabricadores de armas de EEUU por su complicidad en la producción del material bélico que, según la solicitud judicial, desemboca en el tráfico ilegal hacia México y el consiguiente aumento de la violencia y la criminalidad en el país. La demanda judicial todavía está en curso.El mes pasado, durante el anuncio del incremento de confiscación de armamento desde el 1 de enero del 2018 hasta el 1 de mayo del 2023, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, había responsabilizado a los EEUU de la imparable llegada de armas a México, incluyendo lanzatanques y lanzagrandas Javelin.El funcionario indicó que "aproximadamente el 70%" de las armas incautadas en México es de origen y fabricación estadounidense. Con respecto a este fenómeno, el reconocido diario El Universal abordó el tema en un artículo titulado "EEUU inunda a México con armamento".En el mes de marzo, al celebrar que el presidente Joe Biden firmase una orden ejecutiva para aumentar las verificaciones para la compra y venta de armas de fuego, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que las armas que utilizaban los narcotraficantes mexicanos provenían de EEUU."Ayer Biden emitió una resolución para el control de la venta de armas. Algo que celebro y qué bueno que llevó acabo esta acción, porque ¿de dónde viene las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos", declaró AMLO.Y añadió: "Allá las compran sin ningún control. Es un gran negocio y también para Estados Unidos, porque no controlan la venta de armas de alto poder, ¿qué hacen con eso? Que 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, de alto poder, vienen de Estados Unidos y no hay control, pueden comprar una ametralladora en un supermercado".

