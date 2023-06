https://sputniknews.lat/20230617/es-viable-la-idea-de-petro-de-conseguir-financiamiento-internacional-para-el-eln-1140662353.html

El presidente colombiano, Gustavo Petro, maneja la posibilidad de buscar fondos internacionales para financiar al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) con la... 17.06.2023, Sputnik Mundo

El presidente Gustavo Petro no descartó la creación de un fondo internacional para financiar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla activa en el país sudamericano y con la que se siguen diálogos para alcanzar la paz, tras décadas de conflicto armado. Dos expertos colombianos consultados por Sputnik valoraron la viabilidad de la iniciativa, que podría incidir en que la guerrilla abandone sus prácticas ilegales, como el secuestro o la extorsión, que usa como herramientas de fondeo.En el marco de la visita de Petro a Alemania, cobró fuerza la posibilidad de que su Administración apelara a crear un fondo internacional para financiar el proceso de paz con el ELN.Según una alta fuente del Gobierno habría confirmado a la emisora colombiana Caracol, la intención de Petro era recibir aportes económicos que garantizaran el financiamiento del ELN durante su desmovilización, asegurando así que el grupo armado no tuviera que recurrir a estas prácticas violentas.En rueda de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz, Petro aseguró que "el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos", aunque sí "es una posibilidad hacia adelante". Al respecto, la oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que la iniciativa no había sido abordada con el ELN. "Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objetivo de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla", apuntó el alto comisionado vía un comunicado.¿Qué países podrían aportar?En diálogo con Sputnik, el politólogo colombiano Carlos Medina recordó que el cese al fuego acordado con el ELN en La Habana no implica la finalización de hostilidades relacionadas con las fuentes de financiación de la guerrilla, como el secuestro y la extorsión económica.Por ese motivo, consideró que consolidar un cese al fuego verdadero "demanda resolver los problemas de manutención y sostenimiento de la organización".Medina, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que Bogotá no puede otorgar al ELN financiamiento con recursos nacionales porque, a juicio de la oposición colombiana, "eso significaría incurrir en el delito de financiación del terrorismo".Para Petro, la alternativa sería apelar a la comunidad internacional, buscando "gobiernos externos que quieran colaborar y financien la sostenibilidad del proceso de paz, en el marco de un discurso y una narrativa que gira no en torno a la financiación de grupos terroristas sino a la construcción de un escenario de convivencia democrática y paz para Colombia".Medina especuló con que la iniciativa podría llegar a encontrar eco en países como Noruega, Suiza, Suecia, Alemania o, en una posibilidad más remota, España, que podrían contribuir, en alguna medida, a una política internacional de paz.En cambio, el sociólogo colombiano y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación Luis Celis dijo a Sputnik que la idea "tiene poca viabilidad". En ese sentido, recordó que el ELN "está en la lista de terroristas tanto de EEUU como de la Unión Europea, lo que haría inviable por ahora cualquier forma de financiación internacional".Celis defendió la intención del Gobierno de encontrar una solución económica para el ELN, pero consideró que una alternativa con mayor posibilidad de éxito sería construir posibilidades laborales para los integrantes de la guerrilla.En ese sentido, propuso "que ellos trabajen con las comunidades en temas de paz, construcción de escuelas, construcción de carreteras, mantenimientos ambientales, labores comunitarias".

