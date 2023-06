https://sputniknews.lat/20230618/una-decision-arriesgada-a-que-llevara-la-reduccion-de-la-produccion-del-petroleo-saudi-1140700439.html

Una decisión arriesgada: ¿a qué llevará la reducción de la producción del petróleo saudita?

En la reunión de la OPEP+ de junio, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo, anunció que en julio recortará voluntariamente su producción en un 10% de golpe, hasta nueve millones de barriles diarios. Se trata de un millón y medio menos que a principios de 2023 y, en general, el mínimo desde hace una década. El resto del cártel solo prorrogó las restricciones anteriores hasta finales de 2024.De momento solo se trata de julio, pero una prórroga es muy probable. En este sentido, el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman Saud, explicó que "hará todo lo posible para que el mercado recupere la estabilidad".Los países de la OPEP+ producen el 40% del petróleo. "Sin embargo, los dos mayores aliados de la organización no están actuando al unísono esta vez. Moscú no va a recortar nada", señaló Bloomberg. Rusia, por su parte, parece estar contenta con las cotizaciones actuales.La perspectiva de un déficitEl mercado bursátil se tomó la noticia de forma positiva, y el Brent subió más de un 3%, hasta 78,6 dólares el barril. Sin embargo, al día siguiente bajó a 74,7 dólares. Según los analistas, el efecto real se manifestará cuando comience el recorte real anunciado por los sauditas."Esta es la segunda ronda de recortes de suministro de la OPEP+ en 2023, lo que refleja la debilidad de la economía mundial: los países desarrollados están en recesión, China no se recupera tan rápido como se esperaba. Los estímulos de los que se habla en Pekín pueden aumentar la demanda de la materia prima, pero con un desfase de seis meses", afirmó el director general de Inversiones de la empresa de gestión rusa Promsvyaz, Andréi Rusetski.Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el mercado podría sufrir un déficit de alrededor de un millón y medio de barriles diarios en los próximos seis meses. Esto hará subir los precios. No obstante, otras previsiones indican que la decisión de los saudíes solo evitará que las cotizaciones sigan bajando."Mientras no haya una tendencia clara en la bolsa, todo está a merced de los especuladores. Los rumores de que Washington y Teherán estaban llegando a un acuerdo para levantar las restricciones a las exportaciones iraníes bastaron para que los precios bajaran instantáneamente, contrarrestando todo el crecimiento", enfatizó el especialista en mercados financieros internacionales, Georgi Svirin.Así, la decisión de Riad parece controvertida. Por un lado, para los sauditas es importante conseguir que el petróleo se mantenga por encima de los 80 dólares el barril. Necesitan dinero para megaproyectos, en particular la construcción de la "ciudad del futuro" Neom, valorada en alrededor de un billón de dólares. Por otra parte, contraer la producción en solitario es bastante arriesgado. Riad ya está perdiendo su cuota en mercados clave —China y la India— a favor de Rusia y Emiratos Árabes Unidos, que pueden vender petróleo más barato."Moscú compite cada vez más con los aliados de Oriente Medio de la OPEP+ en Asia, dando la espalda a Europa", apuntó The Wall Street Journal.Los intentos de subir el precio de su principal producto de exportación exigirán probablemente que Riad sacrifique aún más cuota de mercado.¿Podría ser un mal cálculo?La empresa estatal Saudi Aramco subió los precios de venta para julio, aunque, en opinión de varios analistas y comerciantes, el gigante petrolero, por el contrario, debería haberlos bajado para competir con Rusia y los EAU. Además, el aumento de las cotizaciones aún no compensa la pérdida de ingresos por los recortes de producción.Mientras Moscú tiene buenos descuentos, Riad tuvo que apartarse un poco en Asia. Por ejemplo, según Refinitiv Oil Research, China compró 2,03 millones de bpd de crudo ruso en enero y 1,77 millones del petróleo saudí.Las actuales medidas y el deseo de vender a un precio más alto podrían volverse en contra de los saudíes, ya que Asia podría hacer la apuesta definitiva por los hidrocarburos rusos.

