AMLO: "Necesitamos fortalecer la región de América del Norte" en materia económica y comercial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su Administración busca el fortalecimiento comercial y económico con América del Norte. 19.06.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano hizo referencia al tema de maíz transgénico y el trabajo conjunto entre las autoridades estadounidenses sobre su empleo para alimentar animales."México es el principal socio económico-comercial de Estados Unidos, nos complementamos y estamos dispuestos a fortalecer la integración. En los hechos se está dando; hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio [con Washington]. Estamos bien y necesitamos fortalecer la región de América del Norte y sí vamos a seguir manteniendo relaciones con todos los países del mundo, con otras regiones". Además, precisó López Obrador, es importante la integración de las naciones de esa zona del mundo, pero "hay que cuidar que sea en beneficio de los pueblos, con respeto a las soberanías y donde nos podamos fortalecer sin afectar la naturaleza, la salud y con bienestar. Progreso sin justicia es retroceso".Otras noticias sobre el maízEl presidente de México dio a conocer que está por firmar un acuerdo para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico."Esto irá acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales [este producto], porque también se dice que 'se importa maíz blanco más barato'. Sí, pero resulta que también es transgénico y tenemos las pruebas", subrayó.Los gravámenes, indicó López Obrador, serán para las naciones con las que México no tenga tratados de libre comercio.En marzo, México y EEUU sostuvieron una querella a causa del maíz transgénico. Las consultas fueron solicitadas para abordar un decreto presidencial que regula el maíz genéticamente modificado, promulgado el 13 de febrero de este año.Este proceso se sustenta en el capítulo 9 del TMEC, denominado Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que establece la posibilidad de iniciar un diálogo de carácter técnico para intercambiar información sobre la medida en cuestión.México afirma que el objetivo del decreto presidencial es "preservar que la tortilla —principal alimento de la dieta mexicana— sea elaborada con maíz nativo, asegurando así, la conservación de la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas".El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas estima que México compró al país vecino 18 millones de toneladas de maíz transgénico en 2022, valuadas en casi 6.000 millones de dólares, utilizado en su mayoría como forraje en granjas porcinas y bovinas.

