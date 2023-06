https://sputniknews.lat/20230619/china-subraya-ante-eeuu-la-importancia-del-respeto-mutuo-de-los-intereses-1140720361.html

China subraya ante EEUU la importancia del respeto mutuo de los intereses

China subraya ante EEUU la importancia del respeto mutuo de los intereses

PEKÍN (Sputnik) — Pekín respeta los intereses de Washington y espera la misma actitud hacia los suyos por parte de Estados Unidos, declaró el presidente de... 19.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-19T12:22+0000

2023-06-19T12:22+0000

2023-06-19T12:22+0000

internacional

xi jinping

china

eeuu

antony j. blinken

🌏 asia

política

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/13/1140719726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11b0003fe1dee333fc6f9658cb3632cd.jpg

Destacó que Washington, por su parte, "debe respetar a China y no perjudicar sus derechos e intereses legítimos". Según la Televisión Central China, Xi también puso de relieve que la comunidad internacional está preocupada por el estado de las relaciones entre las dos potencias y no quiere escoger lados.El líder chino expresó la esperanza de que EEUU "adopte una postura racional y pragmática" con respecto a China.El futuro y el destino de la humanidad, recalcó Xi, depende de si Pekín y Washington logran "descubrir un camino correcto para la coexistencia".Por su parte, Antony Blinken indicó que China y Estados Unidos aceptan la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales.Además, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la ruptura de las relaciones con China no beneficiaría a los intereses de su país.Blinken también comunicó que durante su visita a Pekín abordó con el presidente de China, Xi Jinping, los desafíos regionales y globales, incluido el conflicto en Ucrania.Entre otras cosas, Blinken informó que invitó al ministro de Exteriores chino, Qin Gang, a visitar EEUU y la invitación fue aceptada.Blinken se encuentra en China los días 18 y 19 de junio, en lo que es la primera visita de un secretario de Estado de EEUU al país asiático en los últimos cinco años.Además de Xi, sostuvo conversaciones con el consejero de Estado y también ministro de Exteriores chino, Qin Gang, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi.Originalmente, Blinken tenía previsto viajar a Pekín a principios de febrero pasado, pero aplazó la visita a última hora luego de que un supuesto globo espía chino atravesó EEUU antes de ser derribado por el Ejército sobre el océano Atlántico.China sostiene que el globo era un dirigible civil dedicado a la investigación científica.

https://sputniknews.lat/20230619/eeuu-debe-disipar-la-niebla-de-la-percepcion-de-china-como-un-adversario-para-normalizar-los-lazos-1140716358.html

china

eeuu

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

xi jinping, china, eeuu, antony j. blinken, 🌏 asia, política, relaciones internacionales