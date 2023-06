https://sputniknews.lat/20230619/en-defensa-del-mercosur-el-mensaje-de-lula-a-la-union-europea-1140733625.html

En defensa del Mercosur: el mensaje de Lula a la Unión Europea

En defensa del Mercosur: el mensaje de Lula a la Unión Europea

El presidente de Brasil viaja a Europa, donde se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron, quien ha cuestionado el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Esta y otras noticias en 'En órbita'.

Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que la UE no puede amenazar al Mercosur para la firma del acuerdo comercial entre los bloques.El presidente brasileño y líder regional agregó que abordará el tema cara a cara con su par francés, Emmanuel Macron, cuando visite en París los días 22 y 23 de junio en el marco de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial.El martes 13 de junio el Parlamento de Francia aprobó una resolución contraria a ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur por controversias medioambientales. Uno de los argumentos esgrimidos es que "pueda propiciar" la deforestación.Ambos bloques firmaron un convenio en 2019, luego de 20 años de negociaciones. Pero algunos países no lo ratificaron hasta que el por entonces Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro "adoptara medidas ambientales".La entrevistada destacó la relación positiva entre el político brasileño y Macron, quien mantuvo cruces diplomáticos con Bolsonaro, predecesor de Lula, a raíz de su política en la Amazonía entre 2018 y 2023.En París, Lula asistirá a un acto público, frente a la Torre Eiffel, para hablar sobre medioambiente —otro tema clave de la política exterior brasileña— ante líderes políticos y artistas.En su gira, el líder sudamericano también se reunirá en Roma con el papa Francisco. Se espera que debatan sobre el problema del hambre global y la crisis en Ucrania, sobre la cual Lula se ofreció como mediador.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la propuesta del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de liderar la oposición como alternativa a una candidatura a la presidencia, de cara a los comicios de agosto.Conversamos con Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo KolectiVOZ; y con Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.En otro orden, el presidente de China, Xi Jinping, recibió en Pekín al jefe de la diplomacia de EEUU, Antony Blinken."El futuro y el destino de la humanidad dependen de si China y EEUU pueden coexistir", aseguró Xi.El funcionario norteamericano le manifestó al líder chino que el Gobierno de Joe Biden "no apoya la independencia de Taiwán ni busca un conflicto militar".El viaje de Blinken ocurrió en un momento en el cual la relación entre las dos mayores economías del mundo se encuentra en su punto más bajo.Esta ha sido la primera visita de un secretario de Estado de EEUU a la potencia asiática en los últimos cinco años.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

