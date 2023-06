https://sputniknews.lat/20230619/partido-socialista-venezolano-afirma-que-eeuu-usa-mosquitos-infectados-para-atacar-paises-1140736474.html

Partido socialista venezolano afirma que EEUU usa mosquitos infectados para atacar países

Partido socialista venezolano afirma que EEUU usa mosquitos infectados para atacar países

CARACAS (Sputnik) - El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que Estados Unidos utiliza drones para transportar mosquitos infectados... 19.06.2023, Sputnik Mundo

"EEUU no es la primera vez que hace eso (usar cultivos bacteriólogos como herramienta de ataque), te voy a poner un ejemplo: en Cuba no había dengue, nunca había habido ninguna persona con dengue", relató el político chavista durante la conferencia de prensa semanal del PSUV. "De repente EEUU un día se puso espléndido y dijo: 'vamos a enviarle unos cauchos, a permitir que en Cuba tengan cauchos neumáticos de los que nosotros tenemos aquí'. En esos cauchos algunos traían agua, en el agua tenía las larvas del dengue y así sembraron el dengue en Cuba, eso está demostrado", compartió Cabello. De acuerdo con el jefe de las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia (RCBD), Ígor Kirílov, EEUU planea utilizar vehículos aéreos no tripulados para transportar mosquitos infectados y alcanzar así áreas remotas que están fuera de su alcance. Esto implica que, "un soldado infectado es incapaz de realizar las tareas de combate que le han sido asignadas (...) tal forma de infectar militarmente al enemigo tendría un efecto significativo'", añadió. En sus declaraciones, Cabello manifestó varias interrogantes relacionadas con los escenarios que vinculan a EEUU con el uso de herramientas bacteriológicas y afirmó que eso forma parte de la ofensiva del país norteamericano. "¿Cuántos laboratorios de guerra bacteriológica han encontrado en Ucrania?, ¡esa es la guerra que hace EEUU!, ¿cuántos presidentes han fallecido casi que de repente?, ya no los asesinan con balas, sino que les da una enfermedad, incluido nuestro comandante (Hugo) Chávez (1999-2013)", enfatizó. En ese sentido, el diputado valoró como positiva la denuncia hecha por Rusia. "No tengo ninguna duda que Rusia está diciendo algo muy cierto, es bueno que lo denuncien con tiempo, porque ya el mundo entero se está dando cuenta cómo actúa EEUU, cómo hace para seguir haciéndole daño a países", apuntó.

