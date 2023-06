https://sputniknews.lat/20230620/empezo-la-timba-occidente-ya-esta-rifando-la-reconstruccion-de-ucrania-1140775637.html

Empezó la timba: Occidente ya está rifando la reconstrucción de Ucrania

Empezó la timba: Occidente ya está rifando la reconstrucción de Ucrania

Occidente lo hace sin tener claro qué quedará del país. La OTAN sabe que Rusia la está derrotando. Más protestas en Perú pese a cambios en el gabinete. Maduro... 20.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-20T21:25+0000

2023-06-20T21:25+0000

2023-06-20T21:25+0000

octavo mandamiento

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

otan

eeuu

unión europea

cuba

nicolás maduro

venezuela

blackrock

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/14/1140776287_0:34:1601:934_1920x0_80_0_0_bff6a317c77d38fa8581613848eb3383.png

Empezó la timba: Occidente ya está rifando la reconstrucción de Ucrania Empezó la timba: Occidente ya está rifando la reconstrucción de Ucrania

¿Cómo reconstruir al país?El Gobierno del Reino Unido se propone organizar junto al régimen de Kiev una conferencia para atraer inversores a la reconstrucción del país eslavo una vez finalizado el conflicto armado. La empresa de inversión BlackRock y el banco JPMorgan Chase ya están colaborando con el Gobierno ucraniano para crear un banco que permita canalizar capital para la reconstrucción del país, según reportó el lunes Financial Times.De momento, el denominado Fondo de Desarrollo de Ucrania sigue en fase de planificación, pero esta misma semana los inversores recibirán información previa sobre la iniciativa en una conferencia en Londres, señala el diario.La OTAN sabe que Rusia la está derrotandoEl director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, declaró que las fuerzas rusas no están conteniendo el contraataque de las tropas de Ucrania, sino la de la OTAN. "Es más correcto decir que nuestras tropas están disuadiendo la contraofensiva del llamado grupo de la OTAN que usa como escudos humanos a los militares ucranianos", dijo Narishkin en una reunión de la Sociedad Histórica Rusa, de la que también es director.En este contexto, en su intervención ante funcionarios y empresarios de alto nivel de Alemania y Europa durante un acto por el Día de la Industria, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, admitió el "agotamiento" de las reservas de armas de Alemania y "muchos países" de la OTAN.Perú verá nuevas protestas a pesar de cambios en el gabineteLa Central Única de Rondas Campesinas del Perú pidió la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y convoca a la Tercera Toma de Lima. La mandataria mantiene firme su posición de gobernar hasta 2026, mientras que la oposición propone una amnistía para el expresidente Pedro Castillo.En referencia a la preparación de las próximas protestas, el periodista peruano José Alvan Senepo recuerda que "los grupos sociales que van a salir a reclamar, que van a salir a protestar, también deben tener mucho cuidado, porque el Gobierno espera sacar 8.000 policías a las calles, y ya hemos visto cuál ha sido el accionar de la Policía y el Gobierno en torno a las manifestaciones".Venezuela avanza en la integración del sistema de pagos ruso MirEl presidente, Nicolás Maduro, celebró en su programa Con Maduro+ los avances para establecer en su país del sistema de pagos ruso Mir. Caracas ya había anunciado la necesidad de utilizar sistemas alternativos al SWIFT para esquivar las sanciones impuestas por EEUU.El abogado venezolano Francisco González, especialista en sistemas de integración regional, se refirió al implante del sistema ruso Mir: "Esperemos que avancen estos proyectos, al final esto es para el común de la gente. Que no sólo se rompa el cerco a los países, sino al bolsillo del común, porque quien está afectado es el ciudadano del común que quiere viajar y comprar cosas, y nada de eso se puede hacer porque esos sistemas están bloqueados por el tema de las sanciones".Cuba, una aventura caribeña que toma fuerza entre los turistas rusosLa reanudación de la comunicación aérea entre Rusia y Cuba con vistas de aumentar las frecuencias de vuelos impulsará aún más los viajes de los rusos a territorio cubano. La ciudad de La Habana es uno de los principales atractivos turísticos del país. Con su vibrante vida nocturna, sus edificios coloniales, y sus calles empedradas, la capital cubana es un lugar fascinante para explorar.Cristina León, consejera de Turismo en Rusia, señala que "Cuba es activa, hospitalaria, está llena de sensaciones, es un lugar sorprendente, es única, que se lleva el viajero para siempre en su memoria. Esta reanudación es muy favorable para fortalecer los lazos de cooperación no solo con Rusia, sino también con Venezuela".

ucrania

eeuu

unión europea

cuba

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, otan, eeuu, unión europea, cuba, nicolás maduro, venezuela, blackrock, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, аудио