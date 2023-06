https://sputniknews.lat/20230620/kiev-esta-presionada-politicamente-por-la-otan-para-lanzar-su-contraofensiva-pese-a-no-estar-lista-1140736447.html

Kiev está "presionada políticamente" por la OTAN para lanzar su contraofensiva pese a no estar lista

Kiev está "presionada políticamente" por la OTAN para lanzar su contraofensiva pese a no estar lista

Finalmente comenzó la anunciada contraofensiva ucraniana, promocionada durante meses tanto por el régimen de Kiev como por sus patrocinadores occidentales.

Mientras las fuerzas ucranianas demostraron una notable habilidad para perder mano de obra y equipo militar a través de campos minados rumbo a posiciones fortificadas tomadas por las fuerzas rusas, no han logrado acercarse ni mucho menos romper la primera línea de defensa de Moscú. La teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) Karen Kwiatkowski, exanalista del Departamento de Defensa de su país, dijo a Sputnik que los medios occidentales "han brindado muy poca información completa y precisa sobre la contraofensiva". Además de que gran parte de la información sobre el tema proviene directamente de los medios ucranianos y, por lo tanto, "es difícil de verificar", aseguró. Según Kwiatkowski, Kiev fue "políticamente empujada" a lanzar esta contraofensiva por parte de "sus patrocinadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)", a pesar de que, como se vio después, las fuerzas ucranianas simplemente no estaban preparadas para ello. "Los resultados son un campo de batalla cada vez más desesperado para Ucrania, y medidas cada vez más desesperadas están siendo tomadas por parte de Kiev y sus líderes políticos", ponderó la experta. Tampoco está claro si los líderes de la OTAN y el régimen de Kiev están de acuerdo sobre cuál es realmente el "objetivo final" de esta "contraofensiva de diseño extraño", reflexionó la uniformada retirada. "Cuando se les pregunta a los políticos estadounidenses sobre este 'objetivo', simplemente dicen: 'No hay paz, sigan luchando hasta el último ucraniano'", agregó. Por otro lado, la especialista aseguró que es poco probable que el régimen de Kiev y sus patrocinadores de la OTAN logren algún "proceso serio" si "sólo continúan con lo que han estado haciendo". Teóricamente, las fuerzas ucranianas podrían lograr el éxito si su "capacidad terrestre y marítima limitada" pudiera ser "renovada, bien dirigida, enfocada en una misión específica y una contraofensiva específica coordinada con una destrucción temporal del comando y control aéreo, o una gran destrucción de aeródromos o aviones rusos", dijo. Sin embargo, este escenario es improbable dadas las condiciones actuales de Ucrania, apuntó la experta. Sin embargo, Kwiatkowski advirtió que esto no quiere decir que los "neoconservadores de Occidente, que han insistido en esta guerra, no sean peligrosos para Ucrania, Rusia y el resto del planeta". El 9 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, informó que había comenzado la contraofensiva ucraniana. No obstante, en sus primeros días, las Fuerzas Armadas del país europeo sufrieron numerosas pérdidas tanto de material militar como de soldados.Rusia continúa desde el febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

