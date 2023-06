https://sputniknews.lat/20230621/el-gobierno-de-petro-enfrenta-mas-protestas-y-la-caida-de-su-reforma-laboral--1140780527.html

Gustavo Petro enfrenta más protestas y la caída de su reforma laboral en Colombia

Gustavo Petro enfrenta más protestas y la caída de su reforma laboral en Colombia

Habitantes de distintas ciudades de Colombia marcharon este 20 de junio para expresar su rechazo a las políticas gubernamentales del presidente Gustavo Petro... 21.06.2023

Bajo consignas como "A Colombia hay que salvarla", "Para defender la libertad y el orden", "Lo están destruyendo todo" y "Digámosle no al comunismo", opositores al Gobierno de Petro se congregaron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Valledupar y otras urbes en lo que fue llamado por los convocantes como "La marcha de la mayoría".Los inconformes cuestionaron las reformas impulsadas por la Administración actual como la laboral, la de pensiones y la de salud, que se discuten actualmente en el Congreso y que forman parte del eje programático de Petro, el primer presidente emanado de un movimiento político de izquierda en el país latinoamericano."La oposición a Petro hay que adelantarla no solo en el Congreso, sino en la calle y aquí en la calle es la más importante, no la del Congreso, sino la de la ciudadanía. Allá nos derrotan a cada rato porque somos minoría, pero este mensaje sí lo sienten", dijo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, otro de los convocantes a la movilización.Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que cuidará la seguridad y la integridad de todos los manifestantes, sin importar su ideología o su filiación política. "Que no pase nada con ningún manifestante, que sea la expresión del talante democrático el que aquí se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo Gobierno y no pase nada, no pase nada, creo que esa es la esencia misma de la democracia, ojalá siempre sea así hacia adelante", dijo el mandatario durante la ceremonia de ascenso del Director de la Policía, general William Salamanca.En ese mismo evento, Petro llamó al director de la Policía a proceder contra los funcionarios corruptos."Cuando puse al General Salamanca, lo primero que pensé, al ser el nuevo Director de la Policía Nacional, es que allí se podría generar una fuerte y profunda lucha contra la corrupción. ¡Proceda, general, caiga quien caiga!", apuntó Petro.Desde que asumió la presidencia, Petro ha impulsado una serie de reforma legales, pero ha enfrentado oposición en el Legislativo. Este mismo 20 de junio, el Congreso rechazó su reforma laboral. Al respecto, el presidente de Colombia advirtió que su Administración "no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador" a pesar de la oposición. Su Gobierno también ha sido implicado en otros escándalos. El pasado 9 de junio, la Fiscalía General de la Nación anunció que investigará la campaña electoral del presidente Gustavo Petro para descartar una posible financiación ilegal, un caso que comenzó a raíz de una publicación hecha por la revista Semana. "Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación", respondió Petro tras los señalamientos en su contra.

