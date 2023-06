https://sputniknews.lat/20230621/nueva-iniciativa-de-francia-apoyar-el-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1140811076.html

Lo informó este martes el diario Le Monde.

Nueva iniciativa de Francia: apoyar el ingreso de Ucrania en la OTANA juzgar por las publicaciones de la prensa francesa, París ha cambiado, o se propone cambiar su postura en el tema Ucrania-OTAN, en el sentido de que va a respaldar la adhesión del país eslavo a la Alianza Atlántica en la próxima cumbre del bloque a celebrarse a mediados de julio. Así lo informó este martes el diario Le Monde.Biden, o el insulto fácil por la impotencia y la debilidad de EEUU ante ChinaEl presidente de EEUU, Joe Biden, calificó como "dictador” a su par chino, Xi Jinping, algo que China consideró "ridículo" y una "abierta provocación política". Al referirse a la reciente crisis en la que EEUU derribó un globo chino al que consideró espía, Biden dijo este martes que "la razón por la que [Xi Jinping] se enfadó tanto" cuando ocurrió eso "es que él no sabía [que este dispositivo] estaba allí". Las palabras de Biden tienen lugar un día después de que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reuniera con Xi Jinping, con el objetivo de aliviar las tensiones entre ambas potencias.Destituyen al ministro de Seguridad de Honduras por amotinamiento en cárcelLa presidenta de Honduras, Xiomara Castro, removió al general Antonio Sabillón Pineda para nombrar al general Gustavo Sánchez como nuevo ministro de Seguridad. Este último proviene de la Policía Nacional, de la cual era su director. El cambio de autoridad fue la consecuencia de un amotinamiento seguido de incendio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, que causó 41 muertes.Se sospecha que el origen del suceso fue una lucha entre pandillas, tal como sucedió en varios penales en abril pasado. De acuerdo al canciller, Eduardo Enrique Reina, "esto demuestra la gran escalada conspirativa contra Xiomara Castro de las fuerzas oscuras que convirtieron a Honduras en un narco estado”.Congreso de Colombia rechaza la reforma laboral de Petro por falta de quórumLa reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro fue rechazada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por no lograr obtener los votos necesarios para su debate. La reforma planteaba una reducción en las horas laborales y un aumento salarial de las horas extra, también el establecimiento de contratos a término indefinido, y la libre asociación sindical.Petro responsabilizó a los "dueños del capital” y los medios de comunicación por "cooptar al Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”. Paralelamente, en distintas partes del país, se realizaron marchas organizadas por la oposición, en rechazo al Gobierno y a sus reformas.La 'tierra del sol' Miami. Enciende la fiebre del fútbol en la MLSMiami, también llamada la "Ciudad del Sol”, es uno de los rincones de EEUU que posee quizá el mayor número de emigrantes latinos. Más allá de la rumba y el color que pueda dar la cultura latina y especialmente la caribeña, también le inyecta el fanatismo por el fútbol: no en vano Miami posee un equipo de fútbol que se llama Inter de Miami, propiedad de la exestrella inglesa David Beckham.Este equipo promete encender el balompié de la MLS en este 2023 y reventar las tribunas de cualquier estadio que visite. Primero dio el campanazo con la contratación de Lionel Messi, pero además ha anunciado la posible contratación de otras figuras de talla mundial para acompañar a 'La Pulga'. Algo que ha encendido más aún la pasión en los habitantes y seguidores del club 'rosa', y promete causar una revolución histórica en la MLS si todo se llega a concretar.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

