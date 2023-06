EEUU habría espiado a los empleados de las empresas chinas Huawei y ZTE en Cuba

https://sputniknews.lat/20230621/wsj-eeuu-espio-a-los-empleados-de-las-empresas-chinas-huawei-y-zte-en-cuba-1140797403.html

MOSCÚ (Sputnik) — Los servicios de inteligencia de EEUU durante la administración Trump espiaron a los empleados de las empresas chinas Huawei y ZTE en las... 21.06.2023, Sputnik Mundo

Las fuentes del periódico afirman que la inteligencia estadounidense contribuyó a que la administración Trump sospechara de Huawei y ZTE acerca de que estas empresa trataban de aumentar las posibilidades de China para espiar a EEUU desde el territorio de Cuba. Al mismo tiempo no se sabe si la actual administración Biden también estuvo recogiendo ese tipo de datos. Según WSJ, ni Huawei ni ZTE producen equipos que podrían usarse para recoger datos de inteligencia, pero las fuentes comentan que los dos gigantes de telecomunicaciones tienen tecnologías capaces de simplificar la transferencia de datos a China. Más temprano, WSJ comunicó que varios representantes de la inteligencia estadounidense dicen que Pekín ve sus acciones en Cuba como "respuesta geográfica" a las relaciones entre EEUU y Taiwán. El 20 de junio, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, declaró que la actividad de China en Cuba y en otros países preocupa seriamente a EEUU. Las fuentes de los medios estadounidenses habían comentado que China supuestamente utilizó desde 2019 la base militar en Cuba para recoger datos sobre EEUU, y que La Habana y Pekín supuestamente firmaron un acuerdo secreto sobre la creación en el territorio cubano de una base china para espiar a EEUU. Mientras, el coordinador de la casa Blanca para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que EEUU está al tanto de las informaciones sobre un presunto acuerdo entre China y Cuba para crear una base de espionaje china, pero aseguró que dichas informaciones "no se corresponden con la realidad". El Ministerio de Asuntos Exteriores de China informó que "no domina el tema".

