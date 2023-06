https://sputniknews.lat/20230622/dinamarca-pide-a-eeuu-brindar-asistencia-para-entrenar-pilotos-ucranianos-de-f-16-1140854132.html

Dinamarca pide a EEUU brindar asistencia para entrenar pilotos ucranianos de F-16

Dinamarca pide a EEUU brindar asistencia para entrenar pilotos ucranianos de F-16

El Departamento de Defensa de Estados Unidos recibió una solicitud de Dinamarca para dar asistencia en los entrenamientos que recibirán pilotos ucranianos en... 22.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-22T21:06+0000

2023-06-22T21:06+0000

2023-06-22T21:06+0000

defensa

otan

f-16

eeuu

dinamarca

washington

🛡️ fuerzas armadas

rumanía

📰 suministro de armas a ucrania

países bajos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/16/1140856700_0:394:2942:2048_1920x0_80_0_0_d06e72b22256a6e3af61421648b2643c.jpg

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que "los Países Bajos y Dinamarca están encabezando en términos de desarrollo un programa de entrenamiento para los pilotos ucranianos de F-16". La información se da a conocer poco después de que Politico informara que los entrenamientos se realizarían en Rumanía, con apoyo de una coalición de países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Según las fuentes de alto rango citadas por el medio, el adiestramiento podrían comenzar en los próximos meses, aunque aún no se precisa de dónde saldrán los cazas F-16 para las Fuerzas Armadas de Kiev. El Ministerio de Defensa rumano no ha confirmado los planes de los programas de entrenamiento, pero en un comunicado sostuvo que "acoge con beneplácito la iniciativa".Por su parte, el ministro interino de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, ha dicho que presentará un "concepto" de la propuesta en la próxima cumbre de la OTAN que se realizará en la primera quincena de julio, en Vilna, Lituania. Las noticias sobre los eventuales entrenamientos de pilotos ucranianos suceden en momentos en que el Ejército de Volodímir Zelenski fracasa en su intento de contraofensiva contra las tropas rusas. De acuerdo con la cadena CNN, que cita a fuentes de alto rango militar, el Pentágono está decepcionado de la actuación de las fuerzas ucranianas. "No satisface las expectativas en ningún sentido", reconoció una de las personas consultadas.

https://sputniknews.lat/20230622/pilotos-ucranianos-podrian-ser-entrenados-en-rumania-con-la-participacion-de-lockheed-martin-1140826776.html

eeuu

dinamarca

washington

rumanía

países bajos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, f-16, eeuu, dinamarca, washington, 🛡️ fuerzas armadas, rumanía, 📰 suministro de armas a ucrania, países bajos, departamento de defensa de eeuu