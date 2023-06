Pilotos ucranianos podrían ser entrenados en Rumania con la participación de Lockheed Martin

https://sputniknews.lat/20230622/pilotos-ucranianos-podrian-ser-entrenados-en-rumania-con-la-participacion-de-lockheed-martin-1140826776.html

Al menos dos funcionarios occidentales en activo y un exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijeron que algunos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) impulsan la organización de entrenamientos en esta nación de Europa del Este, que es considerada una pieza clave para las labores de vigilancia aérea.De acuerdo con la publicación, la empresa armamentista estadounidense Lockheed Martin podría encargarse de los entrenamientos.Hasta el momento, ni el Gobierno rumano ni la Unión Europea ni Washington han confirmado o desmentido la información. Sin embargo, el Ministerio de Defensa neerlandés comentó que sus socios trabajan para establecer un centro de entrenamiento en Europa del Este, pero aún falta por definir qué país o países entregarán los aviones.En mayo pasado, los Países Bajos informaron que cooperan con Dinamarca para comenzar a entrenar a pilotos ucranianos para usar los cazas F-16 este verano boreal, según la ministra de Defensa neerlandesa, Kajsa Ollongren."La entrega de F-16 no está en la mesa ahora. Estamos trabajando muy duro para comenzar el entrenamiento de los pilotos F-16 [con Dinamarca para entrenar a los ucranianos] lo antes posible. La entrega requiere un proceso de toma decisiones por separado", declaró el portavoz consultado por Politico.Rumania cuenta con 17 unidades de F-16 de segunda mano vendidos por Portugal y está en proceso de adquirir 32 más de Noruega. Asimismo, contempla la adquisición de aviones F-35.Aunque el Ministerio de Defensa de ese país europeo no confirmó que hay planes para volverse un centro de entrenamiento, en un comunicado señaló que "acoge con beneplácito la iniciativa".Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló en una conferencia de prensa en Bruselas que estaba enterado del plan y agregó que "hay mucho trabajo por hacer".En tanto, el ministro interino de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, declaró que espera presentar un "concepto" del supuesto plan de adiestramiento en la próxima cumbre de la OTAN, a realizarse en la primera quincena de julio."Las últimas semanas he tenido varias oportunidades para discutir posibles modelos para la formación de pilotos ucranianos y personal de apoyo para los aviones F-16 con mis colegas. Estoy muy complacido de ver que la coalición detrás de la capacitación de pilotos y personal de apoyo para el F-16 crece continuamente. Será un paso estratégico importante a largo plazo", declaró el funcionario en un comunicado.

