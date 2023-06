Golpe a AMLO: la Justicia mexicana rechaza su controvertida reforma electoral

"Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo, le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en el supremo poder conservador, ¿no? En defensa de la minoría conservadora. Están argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, cuando sí se discutió, y además el bloque conservador en el Congreso no quiso participar en nada", acusó el mandatario mexicano.