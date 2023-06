https://sputniknews.lat/20230622/putin-se-reune-con-los-miembros-del-consejo-de-seguridad-para-discutir-la-operacion-militar-1140830784.html

Putin repasa la operación militar especial con los miembros del Consejo de Seguridad ruso

Putin repasa la operación militar especial con los miembros del Consejo de Seguridad ruso

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso para hablar sobre la zona de la operación militar... 22.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-22T10:04+0000

2023-06-22T10:04+0000

2023-06-22T10:40+0000

defensa

vladímir putin

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

consejo de seguridad de rusia

🛡️ zonas de conflicto

serguéi shoigú

nikolái pátrushev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/16/1140830598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5864d5e98a51a85907d9e09bc6354374.jpg

El mandatario ruso indicó que las reservas de movilización de Ucrania no son ilimitadas y los aliados occidentales de Kiev decidieron luchar contra Rusia hasta el último ucraniano.Subrayó que el potencial ofensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas no se ha agotado. De acuerdo con el mandatario, todavía no se han activado una serie de reservas estratégicas y dirigiéndose a los miembros del Consejo de Seguridad, exigió que "lo tengan en cuenta a la hora de construir operaciones de combate".Shoigú: fuerzas ucranianas han reducido su actividadLas tropas ucranianas, tras 16 días de intensos enfrentamientos, han reducido su actividad y se están reagrupando, declaró Serguéi Shoigú."Tras 16 días de operaciones de combate activas, habiendo sufrido pérdidas significativas, en estos momentos [el enemigo] se está reagrupando y reconfigurando, reuniendo unidades de batallones", manifestó durante la reunión del Consejo de Seguridad ruso. Mientras tanto, Shoigú agregó que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía disponen de fuerzas para una ofensiva a pesar de las pérdidas sufridas. "Naturalmente, el enemigo todavía tiene fuerzas para llevar a cabo nuevas ofensivas, a pesar del gran número de pérdidas tanto de material como de personal", informó.Suministros a las Fuerzas Armadas rusasEn cuanto a las Fuerzas Armadas rusas, el ministro de Defensa señaló que formarán un ejército de reserva y un cuerpo de ejército a finales de junio y recibirán más de 3.700 unidades de equipamiento en un futuro próximo. El ministro de Defensa comentó que las tropas rusas reciben una media de más de 110 equipos modernizados y nuevos cada día. "Para que nos hagamos una idea, recibimos una media de 1.336 hombres contratados cada día, lo que en realidad significa que recibimos un regimiento cada 24 horas. Además, (...) cada día recibimos 112 equipos. Esto se aplica tanto a los equipos modernizados como a los nuevos, así que hemos cogido un ritmo serio en este aspecto, y no vemos ningún riesgo de interrupción en la formación de reservas", precisó.Cinco regimientos ya cuentan con el 60% de sus efectivos, tanto en términos de personal como de equipamiento, indicó el ministro.Los voluntarios son entrenados en ocho polígonos por más de 600 instructores, aclaró Shoigú. Añadió que todos los entrenadores tienen experiencia militar y que las formaciones de voluntarios son ahora "unidades de combate plenamente entrenadas". El ministro de Defensa ruso afirmó que los voluntarios que se incorporan al Ejército ruso están muy motivados. "Sé que han estado prestando atención a los voluntarios (...) Quiero destacar su gran motivación", aseguró.Las tropas rusas han reclutado a 114.000 hombres bajo contrato directo y a 52.000 voluntarios, manifestó el ministro ruso de Defensa.Pátrushev: Ucrania perdió más de 13.000 soldados durante su contraofensivaLas bajas del Ejército ucraniano durante su contraofensiva ya superaron las 13.000 personas, comunicó Nikolái Pátrushev.La contraofensiva ucraniana en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio, y las tropas ucranianas concentraron su golpe principal en la zona de Zaporozhie. El 9 de junio, Putin anunció que había comenzado la ofensiva ucraniana, como lo demuestra el uso de las reservas estratégicas. No obstante, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército.En cuanto al equipo militar, Pátrushev afirmó que el Ejército ruso ya ha destruido 246 tanques ucranianos, entre ellos 13 occidentales, implicados en los intentos de ofensiva de Kiev."Estamos contando el equipo militar que ha perdido el enemigo, y recibimos información del Ministerio de Defensa, el Servicio de Fronteras del FSB [el Servicio de Seguridad de Rusia], el Departamento de Contrainteligencia Militar del FSB y la Rosgvardia", comentó el secretario del Consejo de Seguridad.A fecha de hoy, continuó, "tenemos los siguientes datos que del 4 al 21 de junio han sido destruidos: 246 tanques, incluidos 13 occidentales; 595 vehículos blindados de combate y vehículos acorazados, incluidos 152 BMP, 59 occidentales; 443 vehículos acorazados de combate. Cañones de artillería de campaña y morteros: 279 unidades, incluidas 48 occidentales". Según sus palabras, el Ejército ruso también ha destruido 42 lanzacohetes múltiples y 10 cazas tácticos comprometidos por Kiev en su contraofensiva. El presidente ruso anunció, el 24 de febrero, el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230613/putin-occidente-utiliza-a-ucrania-para-desestabilizar-a-rusia---1140502982.html

https://sputniknews.lat/20230619/como-se-aprovecha-washington-de-alargar-el-conflicto-ucraniano-1140721949.html

https://sputniknews.lat/20230620/kiev-esta-presionada-politicamente-por-la-otan-para-lanzar-su-contraofensiva-pese-a-no-estar-lista-1140736447.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, consejo de seguridad de rusia, 🛡️ zonas de conflicto, serguéi shoigú, nikolái pátrushev