OceanGate se defiende frente a críticas sobre la seguridad del batiscafo siniestrado

MOSCÚ (Sputnik) — Guillermo Söhnlein, cofundador de la compañía OceanGate Expeditions, a la que pertenecía el sumergible Titan, declaró que la compañía... 23.06.2023, Sputnik Mundo

El director de cine estadounidense James Cameron, que hizo cerca de 30 inmersiones hacia los restos del Titanic al rodar su película homónima, llamó la atención sobre el parecido entre el naufragio de este barco y el siniestro del Titan, consistente en no hacer caso a las advertencias, y señaló que las cuestiones de seguridad deben priorizarse, al preparar inmersiones en aguas profundas. Söhnlein, entrevistado por la emisora británica Times Radio, al referirse a ese comentario de Cameron, expresó que la seguridad siempre ha sido una prioridad para su compañía. Söhnlein subrayó que actualmente existen pocos aparatos sumergibles, las reglas de la inmersión segura no están elaboradas de modo suficiente y no sirven para todos los modelos. El submarino turístico Titan desapareció el 18 de junio, al bajar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic, naufragado en 1912, a una profundidad de 3,8 kilómetros. La comunicación con el batiscafo se perdió pasadas menos de dos horas desde el comienzo de la inmersión.En ese batiscafo perteneciente a la compañía estadounidense OceanGate Expeditions se encontraban su fundador Stockton Rush, el veterano francés del estudio de aguas profundas Paul-Henry Nargeolet, el multimillonario y turista espacial británico Hamish Harding y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto con su hijo, Suleman.La Guardia Costera de EEUU, que realizaba la operación de búsqueda y rescate, comunicó anteriormente que el batiscafo Titan quedó destruido como resultado de una implosión y que sus cinco tripulantes estaban muertos. También declaró que, dada la profundidad en que se encuentran los fragmentos del aparato y la complejidad que supone trabajar allí, es poco probable que se puedan recuperar los cuerpos.La compañía OceanGate Expeditions organizaba viajes de siete días de duración en los que se incluía una inmersión a los restos del Titanic, cobrando 250.000 dólares por persona.

