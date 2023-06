https://sputniknews.lat/20230623/rusia-advirtio-a-la-onu-de-los-planes-de-kiev-para-la-central-hidroelectrica-de-kajovka-1140889429.html

Rusia había advertido a la ONU de los planes de Kiev para la central hidroeléctrica de Kajovka

Rusia había advertido a la ONU de los planes de Kiev para la central hidroeléctrica de Kajovka

Rusia lamenta que la ONU ignorara una carta enviada por Moscú sobre los planes de Kiev para la voladura de la central hidroeléctrica de Kajovka, declaró el... 23.06.2023

El 6 de junio, el alcalde de la ciudad de Nóvaya Kajovka, Vladímir Leóntiev, reportó una serie de ataques con lanzamisiles múltiples Vilkha del Ejército ucraniano contra la central hidroeléctrica de Kajovka. Al menos tres tramos de la represa colapsaron por la presión del agua, luego de que los proyectiles destruyeran las vigas de compuerta en la parte superior de la instalación. Como resultado, empezó una descarga descontrolada del agua y la ciudad de Nóvaya Kajovka se vio anegada. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la destrucción de la represa es un sabotaje deliberado de Ucrania.Rusia espera que Occidente impida que Kiev organice un desastre en la planta de ZaporozhieAgregó que Rusia espera que los patrocinadores occidentales de Ucrania le impidan provocar un desastre en la central nuclear de Zaporozhie."Las acusaciones cada vez más paranoicas de los dirigentes del régimen de Kiev de que Rusia minó supuestamente la central nuclear de Zaporozhie y se dispone a hacerla explotar nos parecen extremadamente alarmantes. La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica encabezada por su director general, Rafael Grossi, que visitó recientemente la central a pesar de todos los obstáculos de Ucrania, pudo convencerse de lo absurdo de las mismas", declaró.Añadió que le gustaría creer que "los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev serán capaces de pacificarlo y evitar un desastre que podría afectar a gran parte de Europa". No obstante, el embajador ruso indicó que Occidente no permitirá a Kiev conversaciones de paz "hasta que los ucranianos se acaben". En sus palabras, Zelenski y sus aliados se enfrentan al reto de "cómo hacer una victoria del fiasco total y la derrota de la llamada contraofensiva".La contraofensiva ucraniana en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio, y las tropas de Kiev concentraron su golpe principal en la zona de Zaporozhie. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército. Las bajas de Kiev ya superaron las 13.000 personas durante su contraofensiva, comunicó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.

ucrania

2023

