Lavrov: EEUU responde de forma diferente a los intentos de motines armados según el país

26.06.2023

2023-06-26T16:42+0000

2023-06-26T16:42+0000

2023-06-26T16:42+0000

Según el alto funcionario, sus homólogos extranjeros hicieron varias llamadas a él y al presidente ruso, Vladímir Putin, para expresar su solidaridad, apoyo y confianza en que la situación estaría bajo control y volvería a las normas constitucionales, como sucedió al final. Coincidieron en que no se tolerarían los intentos de socavar la unidad del Estado y en el éxito de la operación militar especial en Ucrania. Así que, esta situación no afectará las relaciones de Rusia con los socios, añadió.Lavrov también abordó el tema de la selectividad a la hora de apoyar motines armados en distintos países por parte de Occidente. En particular, comentó que esta situación demostró que la postura de EEUU depende de lo que necesite exactamente de un actor externo u otro, ya sea en la escena internacional en general o en un país en particular.Washington, en sus palabras, ha demostrado en repetidas ocasiones una total parcialidad. "Son ellos los que están librando una guerra a manos de los ucranianos contra Rusia", aseveró.El 25 de junio, según los medios estadounidenses, la inteligencia de Washington afirmó haber tenido información anticipada sobre las acciones de Evgueni Prigozhin, quien encabezó el intento de amotinamiento armado. La cadena CNN escribió entonces que EEUU esperaba que la marcha hacia Moscú de Wagner encontraría mucha más resistencia y sería mucho más sangrienta de lo que fue.Sin embargo, Lavrov indicó que los medios occidentales, al cubrir estos acontecimientos, "daban por real lo deseado".Lazos de Rusia con OccidenteHoy en día, afirmó Lavrov, todo se presta a las reglas según las que vive Occidente, y quiere que todos los demás vivan según ellas. Estas normas "no tienen nada que ver con el derecho internacional, ni con las leyes de ningún país, incluidos los occidentales".Las relaciones del Occidente colectivo con Rusia fueron destruidas a instigación suya y ya no existen, resaltó el ministro. Cuando y si los países occidentales entran en razón con una propuesta para restablecer los lazos con Moscú de una forma u otra, "veremos qué pedirán y cuál fue el papel de cada uno de los peticionarios en el desencadenamiento de la guerra híbrida contra Rusia", detalló el alto funcionario, refiriéndose a las palabras de Putin.Tanto la República Centroafricana (RCA) como Malí se encontraron bajo el ataque directo de grupos terroristas después de que Francia y otros miembros de la OTAN, deseando eliminar a Muamar Gadafi —que sabía demasiado sobre cómo se financiaba la campaña presidencial en la república—, desataran una eraba que Rusia colapse. Agregó que hasta el entorno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó que no se aprovechara la situación para derribar el régimen del país.Contratistas armados de la empresa militar privada Grupo Wagner ocuparon en la noche del 23 al 24 de junio el cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov del Don. Se introdujo el régimen de operaciones antiterroristas en la capital y en la provincia de Moscú, por motivos de seguridad, y se establecieron restricciones en varias carreteras federales.El 24 de junio, por la noche, trascendió que el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, había mantenido por un acuerdo con Putin conversaciones con Prigozhin, y que el jefe de Wagner había aceptado detener el avance de sus combatientes hacia Moscú.Situación en Libia y ÁfricaTanto la República Centroafricana (RCA) como Malí se encontraron bajo el ataque directo de grupos terroristas después de que Francia y otros miembros de la OTAN, deseando eliminar a Muamar Gadafi —que sabía demasiado sobre cómo se financiaba la campaña presidencial en la república—, desataron una agresión abierta contra Libia, pronunció el canciller ruso. Violaron la resolución del Consejo de Seguridad que prohibía tales acciones, arruinaron el Estado libio y lo convirtieron en un "agujero negro" por el que se colaron bandidos con armas, terroristas, extremistas, narcotraficantes, que "siguen aterrorizando" a los países del continente africano.Además, continuó Lavrov, quienes destruyeron Libia y 'se hicieron famosos' por aventuras agresivas similares contra otros países de la región, entre ellos Irak y Siria, convirtieron Libia en un agujero negro en otro sentido: desde allí hacia el continente europeo afluyó un enorme número de inmigrantes ilegales, que ahora Europa padece y no sabe cómo librarse de ellos.Mientras tanto, los instructores militares rusos continuarán su labor en la RCA, que junto a Malí envió una petición al Grupo Wagner para garantizar la seguridad en la etapa en que "fue abandonada por los franceses y otros europeos, y se redujo la presencia allí de contingentes antiterroristas, se cerraron sus bases militares".Según el canciller ruso, los dos países africanos ahora mantienen "contactos oficiales a través de sus gobiernos" con las autoridades de Rusia.Este 26 de junio, la presencia diplomática de Rusia en Libia se restableció completamente, según el embajador ruso en este país africano, Aidar Aganin.Libia quedó dividida tras el derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi, en 2011, y durante una década vivió violentos enfrentamientos entre las facciones rivales que crearon estructuras del poder paralelas en el oeste y el este del país.Las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en Libia en diciembre de 2021, como parte de un proceso de paz avalado por la ONU, fueron pospuestas sin fecha debido a las disputas de facciones rivales en torno al reglamento.A finales de agosto y a principios de septiembre de 2022, en Trípoli estallaron enfrentamientos entre los grupos leales al líder del Gobierno de Unidad Nacional, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, apoyado por la ONU, y los partidarios del primer ministro elegido por el Parlamento libio, Fathi Bashagha. Los choques dejaron decenas de personas sin vida y más de 150 heridos.A principios de marzo pasado, el jefe del Estado Mayor del Gobierno de Acuerdo Nacional, Muhammad Al Haddad, y el jefe del Estado Mayor del autoproclamado Ejército Nacional Libio, Abdel Razzaq Al Nadori, declararon su intención de establecer una fuerza conjunta de seguridad fronteriza.

