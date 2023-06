https://sputniknews.lat/20230626/zelenski-pide-a-biden-armas-de-largo-alcance-y-lanzacohetes-que-le-respondio-1140971164.html

Zelenski pide a Biden armas de largo alcance y lanzacohetes: ¿qué le respondió?

Zelenski pide a Biden armas de largo alcance y lanzacohetes: ¿qué le respondió?

Biden le reafirmó el "apoyo inquebrantable de EEUU". Reunión en Copenhague por Ucrania: querían apoyo, encontraron críticas. Líderes latinoamericanos se... 26.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-26T19:15+0000

2023-06-26T19:15+0000

2023-06-26T19:15+0000

octavo mandamiento

joe biden

volodímir zelenski

armamento

guatemala

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1a/1140971008_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0f7dd46d4a45e081ab150e91309a06f3.png

Zelenski pide a Biden armas de largo alcance y lanzacohetes: ¿qué le respondió? Zelenski pide a Biden armas de largo alcance y lanzacohetes: ¿qué le respondió?

Zelenski pide armas a Biden: mucho ruido y pocas nuecesEste domingo tuvo lugar una conversación telefónica de Volodímir Zelenski y Joe Biden. El dirigente ucraniano insistió en la necesidad de incrementar la presión internacional sobre Moscú, de lo que escribió en su canal de Telegram. El jefe de Estado ucraniano precisó que se abordó "una mayor expansión de la cooperación en defensa, con énfasis en las armas de largo alcance". En este sentido, añadió que "el fortalecimiento" de la artillería de Kiev y los lanzacohetes múltiples también estaban en la agenda.Por su parte, la Casa Blanca emitió un breve comunicado en el que reveló que Biden y Zelenski "discutieron la actual contraofensiva ucraniana" y que el presidente estadounidense "reafirmó el apoyo inquebrantable de EEUU, incluida la continua asistencia economía, humanitaria y de seguridad".Reunión en Copenhague por Ucrania: querían apoyo para Kiev, encontraron críticas para OccidentePositiva. Así calificó el Gobierno de Brasil la cumbre celebrada este sábado en Copenhague entre representantes del G7, Ucrania y de algunos países neutrales, convocada para abordar el conflicto ucraniano. Sin embargo, el gigante sudamericano criticó que no se haya invitado a Rusia a dicha reunión.Si bien Brasilia destaca que se trató del primer gran encuentro multilateral para discutir la paz, advirtió que sin la participación en las negociaciones de todas las partes involucradas no se logrará poner fin al conflicto.El voto nulo gana las elecciones presidenciales en GuatemalaEste 25 de junio se celebró la primera vuelta de las presidenciales en Guatemala, cuyo recuento provisional confirma que Sandra Torres, por Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, por el Movimiento Semilla, irán al ballotage para elegir el próximo mandatario. Sin embargo, quien supera en votos a ambos candidatos es la categoría ‘nulo’, con el 17%. La segunda vuelta está programada para el 20 de agosto, donde los candidatos deberán salir a buscar una mayor participación del electorado.Oswaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, observa que "si bien hay un alto número de votos nulos, también hay que ver cómo el que sí votó [...] se fijó más en propuestas de atención al desarrollo social que necesita este país".Líderes latinoamericanos se solidarizan con Rusia ante las amenazas de una rebelión armadaTras los eventos del pasado sábado 24 de junio en los que el jefe del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, intentó realizar un motín armado en Rusia, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, mostraron su apoyo a al gigante euroasiático y a su presidente, Vladimir Putin.Sobre este apoyo de líderes latinoamericanos al mandatario ruso, el profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de la Habana Óscar Villar Barroso, expresó que "no caben dudas de que en un mundo como en el que estamos viviendo, donde la apoteosis neoliberal ha llevado a todos los extremos de lo increíble, Rusia es vista por los países del tercer mundo como un elemento de estabilización y uno de los promotores del cambio que para todos debe ser beneficioso".Un guatemalteco une a San Petersburgo con Latinoamérica a través del idioma españolEl idioma español es uno de los más hablados en todo el mundo, y además despierta el interés por su aprendizaje en muchas personas de distintas lenguas maternas, ya sea por placer, por trabajo, o por estudios. En este sentido, el guatemalteco Fernando Carrera llegó a Rusia hace muchos años y se radicó en San Petersburgo, donde creó hace dos décadas el centro para la enseñanza del español 'Adelante'.Carrera señala que "el español es un idioma muy apreciado por los rusos. Siempre ha existido el interés por aprender nuestro idioma y eso se mantiene hasta la actualidad. Ya sea por placer, por la necesidad de viajar, o por negocios, el pueblo ruso busca aprender el español, y Adelante está siempre presto para impartir esta enseñanza en nuestras instalaciones.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, volodímir zelenski, armamento, guatemala, elecciones, аудио