Ministro argentino: "somos competitivos en las elecciones y pusimos a los mejores candidatos"

Ministro argentino: "somos competitivos en las elecciones y pusimos a los mejores candidatos"

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, habló en Cara o Ceca tras el cierre de las listas definitivas para las elecciones del... 27.06.2023

Ministro de Ciencia argentino: "somos competitivos en las elecciones y pusimos a los mejores candidatos"

Una de las banderas del gobierno de Unión por la Patria -ex Frente de Todos- es la inversión en ciencia y tecnología como catapulta para el desarrollo argentino y por eso está impulsando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados.Luego del cierre de candidaturas, donde se alcanzó una lista de consenso en el oficialismo, la coalición de consenso espera ser competitiva en los comicios nacionales y alcanzar la reelección de la mano del ministro de Economía.Daniel Filmus, el actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación habló con Cara o Ceca y celebró la postulación del titular de la cartera económica. Sin embargo, el ministro subrayó que esta fórmula es posible por la renuncia de Cristina Kirchner a su candidatura por su situación judicial. "Está proscripta y no fue una decisión voluntaria. Tuvo que ver con que hay una injusta condena que le impide ocupar cargos públicos y con su grandeza para no hipotecar Unidos por la Patria por su postulación personal. Tenemos los mejores candidatos dadas las circunstancias y este logro de la unidad nos deja sumamente competitivos”."El Fondo [Monetario Internacional] es una traba enorme para el crecimiento de Argentina. Cuando fui ministro de Néstor [Kirchner] y Cristina, no acudimos a él y saldamos la deuda. Por eso el país creció durante 12 años. El gobierno de [Mauricio] Macri nos generó una necesidad de negociar porque adquirió una deuda inconmensurable e imposible de pagar. Nuestros esfuerzos están puestos en que la deuda no nos ahorque”, agregó en referencia a otro de los obstáculos que afronta su partido.Filmus recordó que "en 2019 no había ni Ministerio de Salud" y advirtió acerca del achicamiento del Estado que propone la oposición. “Para mí, Juntos por el Cambio y Javier Milei son una sola fuerza. Todas las fuerzas de la oposición convergen en un modelo neoliberal que ya sufrimos en los ‘90 y con Macri, que terminó en el 2001 y en el megaendeudamiento con el FMI en el 2018. Incluso Milei plantea que no debe haber Ministerio de Educación. Es lamentable, porque son temas estratégicos y no hay país del mundo que no se haya desarrollado sin ciencia y tecnología”.En materia de ciencia y tecnología, resaltó su gestión. “Veo con optimismo este campo porque hemos aprobado leyes que se tienen que convertir en políticas de Estado, como la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que promete multiplicar por cuatro la inversión en los próximos años y una de nanotecnología”."Definimos de común acuerdo con distintos organismos importantes, 10 prioridades en ciencia y tecnología. El tema espacial, nuclear, la salud, la biotecnología en el sector agropecuario, la transformación energética”, agregó.Por último, indicó que, para lograr cambios significativos, “es importante una integración y una Latinoamérica unida [porque] los países que monopolizan el conocimiento, monopolizan el derecho a la vida y a la muerte”.Dina Boluarte y el descontento socialEn Cara o Ceca entrevistamos a Jorge Luis Cruz, periodista peruano, a quien consultamos por los conflictos sociales contra la actual presidenta de ese país.“El sábado 24, después de mucho tiempo se reactivaron protestas pidiendo un adelantamiento de elecciones. Se ha llamado a una ‘Toma de Lima’, anunciada para el 19 de julio. Se está reactivando un malestar que nunca desapareció. Hace unos meses, murieron casi 60 peruanos en las marchas contra el congreso y el Gobierno. Logró aguantar el temporal, pero a Dina le cuesta mucho salir de Lima a cualquier acto público”.

