Según el político, Washington ha ignorado muchas oportunidades de resolver la situación pacíficamente y su comportamiento perjudica a Ucrania. Kennedy afirmó que hubo un intento de alcanzar la paz entre Kiev y Moscú en abril de 2022, y Rusia se disponía a aplicar el acuerdo de buena fe, pero EEUU, en cambio, se ha empeñado en socavar esas oportunidades porque no quiere la paz.Las preocupaciones de Moscú sobre las aspiraciones de Ucrania a la OTAN eran legítimas, pero EEUU las rechazó, agregó Kennedy. En EEUU, según su opinión, todo el mundo entiende que la participación de Kiev en la alianza conllevaría una respuesta de Rusia. Según el político, Estados Unidos engañó a Moscú al prometer que renunciaría a la expansión de la OTAN en 1992. "Dijeron que querían una cosa de nosotros: que nos negáramos a desplazar la OTAN hacia el Este. El exsecretario de Estado de EEUU, James Baker, aseguraba que la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el Este. Desde entonces nos hemos desplazado 1.000 millas, hacia 14 países, hemos colocado sistemas de misiles en Rumanía y Polonia, justo al lado de la frontera rusa", subrayó Kennedy.Kennedy afirmó que, dentro de diez años, los estadounidenses se darán cuenta de que las autoridades y la prensa les han engañado. No es la primera vez cuando Robert F. Kennedy Jr. enfatiza el papel destructivo de EEUU en el conflicto en Ucrania. El 5 de junio, el aspirante de la candidatura presidencial demócrata subrayó que Washington debería poner fin a sus programas de armas biológicas en todo el mundo, incluida Ucrania, así como convocar a otras naciones para abordar este problema. Un día antes, el 4 de junio, culpó a Estados Unidos por prolongar intencionalmente el conflicto en Ucrania, con un saldo de miles de personas muertas, buscando cumplir con una misión geopolítica.

