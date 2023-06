https://sputniknews.lat/20230629/se-necesita-una-estrategia-regional-honduras-y-el-salvador-ponen-mano-dura-contra-las-pandillas-1141055662.html

"Se necesita una estrategia regional": Honduras y El Salvador ponen mano dura contra las pandillas

Luego de un sangriento fin de semana en Honduras, la presidenta del país, Xiomara Castro, determinó implementar una nueva estrategia para hacer frente a la... 29.06.2023, Sputnik Mundo

El 24 de junio, una masacre dejó 13 personas muertas en el municipio de Choloma, donde el Gobierno hondureño instauró un toque de queda desde las 21:00 hasta las 04:00 horas de la madrugada, una medida que a partir del 4 de julio se extenderá a San Pedro Sula.Días antes, el 20 de junio, una noticia sacudió al país e incluso a toda Centroamérica: 46 reclusas del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) fallecieron tras un enfrentamiento entre las pandillas Mara Salvatrucha y Pandilla 18. Luego de la tragedia en la cárcel femenil, el Gobierno de Xiomara Castro ordenó que la Policía Militar controle los penales. A esta acción las autoridades la bautizaron como "Operación Fe y Esperanza", lo cual implica un cambio de postura con respecto a lo que se había acordado previamente: la desmilitarización de la seguridad. Además del operativo, el Gobierno extendió el estado de excepción —que rige en la mitad del territorio hondureño desde diciembre pasado— a otras zonas del país. Dicha medida ha sido criticada por la Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (WOLA) porque supuestamente viola los derechos humanos. Sin embargo, en materia de seguridad, la nación centroamericana puede tomar sus propias decisiones porque es "un acto soberano del Gobierno hondureño", señala el experto en temas de seguridad y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Martínez Serrano. ¿Un efecto dominó desde El Salvador?La nuevas medidas adoptadas por la presidenta Xiomara Castro han sido comparadas con las implementadas en El Salvador, donde el mandatario Nayib Bukele ha aplicado mano dura en contra de las pandillas. Ambas naciones han lidiado históricamente con la presencia del crimen pandillero. Por ello, dice el experto, las estrategias para contener a estos grupos deben diseñarse a nivel regional. Pero las pandillas no son el único problema. Según Martínez Serrano, hay otro fenómeno: las actividades de las células dedicadas al narcotráfico, que tienen una presencia arraigada en territorio hondureño. De acuerdo con datos del Proyecto Regional Infosegura —una alianza estratégica regional liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— en 2022 los homicidios en Honduras disminuyeron un 12,8% respecto al año anterior. Sin embargo, la tasa proyectada de homicidios por cada 100.000 habitantes sigue siendo alta: 35,8. Asimismo, los homicidios en Honduras que están en proceso de investigación presentaron un incremento del 17% el año pasado en comparación al 2021, mientras que el 45% de los homicidios se asocian a la conflictividad social y otras causas no atribuibles a la criminalidad organizada.El especialista insiste en que, para lograr una verdadera contención de las pandillas, es necesaria una estrategia regional y no solo de uno o dos países centroamericanos. Aunque criticada, lo cierto es que la estrategia de Bukele ha rendido frutos, pues de acuerdo con datos oficiales recopilados por la empresa alemana Statista, en 2015 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador fue alarmante, pues se colocó en 103. A partir de dicho año, la estadística ha ido reduciéndose considerablemente y apenas el pasado 7 de febrero, Bukele informó que la tasa de homicidios anualizada de El Salvador hasta dicha fecha era de 1,8 por cada 100.000 habitantes. "La más baja de toda América, por debajo de la de Canadá", presumió el mandatario.

