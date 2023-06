https://sputniknews.lat/20230630/los-paises-del-sur-de-asia-no-quieren-verse-atrapados-en-la-rivalidad-entre-eeuu-y-china-1141076403.html

Los países del sur de Asia no quieren verse "atrapados en la rivalidad entre EEUU y China"

El columnista de defensa y política exterior de la cadena estatal india Doordarshan, Qamar Agha, explilcó a Sputnik que "nadie en la región quería una creciente presencia militar estadounidense".Agregó que, por lo que respecta a China, todas las naciones del sur de Asia tienen a Pekín entre sus principales socios comerciales, incluidos Bangladés, Sri Lanka, Pakistán e incluso la India. El experto expresa su confianza en que el actual enfrentamiento militar entre Nueva Delhi y Pekín en la región oriental de Ladakh pueda resolverse mediante la diplomacia y el diálogo. A su vez, El ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, ha afirmado en repetidas ocasiones que la paz y la tranquilidad en la línea de control real constituyen la base de las relaciones bilaterales de Nueva Delhi con Pekín.El veterano diplomático indio, Talmiz Ahmad, destaca que el "continuo alineamiento" de Nueva Delhi con EEUU era un "motivo de profunda preocupación", dados los efectos que esa posición política podría tener en la postura declarada de la India de mantener la autonomía estratégica o la estabilidad regional. El diplomático advierte que la creciente presencia occidental podría llevar a la India a ceder su "espacio estratégico" a estos países en el futuro. En su opinión, los intereses de Nueva Delhi y Pekín "convergen en gran medida" en lo que respecta a la región del océano Índico, ya que el "interés primordial" de ambos países radica en mantener la estabilidad en las rutas comerciales marítimas debido a su gran dependencia del crudo importado. Tanto China como la India figuran entre los tres mayores importadores de crudo y cubren la mayor parte de sus necesidades nacionales con importaciones.La India estaba "sometida a una intensa presión" por parte de EEUUAgha afirma que la India estaba "sometida a mucha presión" por parte de EEUU para que desempeñara un "papel más importante" en la estrategia indopacífica estadounidense, cuyo objetivo esencial era contener el creciente ascenso geopolítico de Pekín y preservar la posición de Estados Unidos como primera potencia militar y económica mundial. La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) del mandatario estadounidense, Joe Biden, también describe a China como el "desafío geopolítico más importante". La declaración conjunta de la India y EEUU publicada tras la cumbre entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y Biden señalaba la conclusión de un Acuerdo Maestro de Reparación de Buques entre ambas partes que convertiría potencialmente al país en un "centro de mantenimiento y reparación para los activos de la Armada estadounidense desplegados hacia delante". En el marco de la Hoja de Ruta Industrial de Defensa entre ambos países, las dos naciones acordaron trabajar juntas para convertir a la India en un centro de "infraestructuras logísticas, de reparación y mantenimiento de aeronaves y buques", señala la declaración conjunta. Modi y Biden también se mostraron satisfechos por la profundidad y el ritmo de las "consultas reforzadas" sobre el sur de Asia y afirmaron que organizarán conjuntamente la Conferencia sobre el océano Índico en 2023. La India ya ha firmado cuatro pactos fundacionales con Washington: el Acuerdo General de Seguridad de la Información Militar (Gsomia), el Acuerdo Básico de Intercambio y Cooperación Geoespacial (BECA), el Acuerdo de Compatibilidad y Seguridad de las Comunicaciones (Comcasa) y el Memorándum de Acuerdo de Intercambio Logístico (LEMOA).Hay crecientes llamamientos de la clase dirigente estadounidense para que la India participe en la OTAN Plus, que actualmente incluye a Australia, Nueva Zelanda, Israel, Japón y Corea del Sur. Hasta ahora, Nueva Delhi ha rechazado la propuesta, y el canciller indio declaró que ese "modelo" no es aplicable al país.Agha señala que, a pesar de todas las presiones estadounidenses, Nueva Delhi "no cometería el error" de unirse a ningún tipo de alianza militar formal con Estados Unidos. El experto en geopolítica también afirma que Nueva Delhi nunca ha sido partidaria de una "solución militar" como medio para conducir las relaciones internacionales. Por otro lado, el veterano de la Armada india y el director del Centro de Estudios sobre China de Chenna, Seshadri Vasan, declaró a Sputnik que Washington quería que Nueva Delhi se convirtiera en "estratégicamente dependiente" de él. El experto subraya que la creciente cooperación entre EEUU y la India planteaba a este país "retos y oportunidades". El experto afirma que EEUU ha estado ofreciendo a Nueva Delhi tecnologías avanzadas en el ámbito militar y en otras áreas, y que también ha sido una fuente clave de inversiones en estos sectores. En la actualidad, Washington es el mayor socio comercial de Nueva Delhi. Las exportaciones estadounidenses de defensa a la India aumentaron hasta los 20.000 millones de dólares en 2020 desde casi cero hace 20 años. Mientras que Rusia suministró a la India casi la mitad de sus necesidades militares entre 2017 y 2021, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. "Hasta ahora no hemos podido obtener de ningún otro país la tecnología necesaria para construir motores a reacción. La propuesta de obtener esta tecnología crucial de Washington es bienvenida", señala el experto. La India y EEUU han anunciado una Iniciativa sobre tecnologías críticas y emergentes para reforzar la cooperación en tecnologías futuristas como IA, computación cuántica, 5G/6G, biotecnología, espacio y semiconductores. En la actualidad, Nueva Delhi depende totalmente de las importaciones para satisfacer sus necesidades de semiconductores, indica el analista. ¿Cuál es la posición de Bangladés, Pakistán y China ante la implicación de Washington?Agha se refiere a la historia de Bangladés con la Casa Blanca y señala que la capital del país, Daca, guarda un amargo recuerdo del papel adversario de Washington en la Guerra de liberación de Bangladés de 1971. En los últimos años, el país ha señalado en repetidas ocasiones su postura independiente en política exterior en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por implicar a Daca como socio de la QUAD. El ministro de Exteriores bangladesí, AK Abdul Momen, declaró que su país está en contra de unirse a cualquier bloque militar y a favor de un "océano Índico libre y abierto".Persisten las diferencias entre Washington y Daca sobre la nueva política de visados de Estados Unidos para Bangladés con vistas a las próximas elecciones generales, precisa Agha. Daca manifestó que mantiene su compromiso de impedir cualquier interferencia en el proceso electoral de Bangladés. Aunque no están directamente relacionados con el océano Índico, países como Birmania y Pakistán también expresaron su preocupación por la declaración conjunta de la India y EEUU debido a las respectivas referencias a la situación política y al terrorismo transfronterizo. Pekín, por su parte, pronunció que la cooperación militar entre Nueva Delhi y Washington "no debe socavar la paz y la estabilidad regional, ni tener como objetivo a terceros y ni siquiera perjudicar los intereses de terceros". La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, declaró que los esfuerzos de ambas partes deben "favorecer la confianza mutua entre los países de la región en el ámbito de la seguridad y la estabilidad en la región".

