https://sputniknews.lat/20230630/que-hara-la-comision-del-gobierno-chileno-para-solucionar-el-conflicto-con-el-pueblo-mapuche-1141091170.html

¿Qué hará la Comisión del Gobierno chileno para solucionar el conflicto con el pueblo mapuche?

¿Qué hará la Comisión del Gobierno chileno para solucionar el conflicto con el pueblo mapuche?

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el lanzamiento de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento para resolver la disputa entre el... 30.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-30T12:02+0000

2023-06-30T12:02+0000

2023-06-30T16:18+0000

américa latina

chile

política

gabriel boric

la araucanía

mapuches

pueblos indígenas

pueblos originarios

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1e/1141091752_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5491e955b23668fe2fcd4d20d6be217.jpg

La comisión tendrá por objetivo encontrar soluciones a las demandas territoriales de las comunidades mapuche, establecer formas de reparación y mejorar la convivencia entre quienes habitan las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.Las regiones mencionadas constituyen una zona de pertenencia histórica del pueblo mapuche, cuya lucha se centra en la restitución de sus tierras ancestrales. Desde finales de la década de los años 90 existe una disputa territorial que enfrenta al Estado, comunidades mapuche y empresas forestales."El trabajo que tenemos por delante es tremendamente desafiante", expresó Gabriel Boric durante el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, el pasado 21 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas."Tengo la esperanza, la convicción que [la Comisión], a través del diálogo social, amplio, siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche", agregó el presidente chileno.En conversación con Sputnik, la diputada mapuche Ericka Ñanco destacó que con la creación de esta comisión "el Gobierno muestra que hay un real interés en hacerse cargo del tema".Ñanco también resaltó la importancia de haber integrado en la comisión a distintos actores políticos, "desde izquierda a derecha" para trabajar en la resolución del "conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche".La creación de esta comisión marca un "proceso histórico" para avanzar hacia un futuro en el que habrá un país que "sí respeta al pueblo mapuche, de un Chile que sí se hace cargo de la devolución de los territorios y principalmente de la demanda histórica de las comunidades", consideró la diputada.Para el analista político Camilo Godoy, el Gobierno "hace un cálculo en pos de la transversalidad, justo después de que parte del mundo indígena aún resiente que sus ideas, demandas y necesidades no estén plasmadas en la Constitución".Godoy explicó que la idea de formar una comisión transversal ya venía de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígena de inicios de los 2000, "pero en este caso tenemos a miembros del Partido Republicano [derecha conservadora] en espacios de decisión sobre aspectos tan relevantes como las políticas de restitución de tierras".¿Cuáles son los objetivos específicos de la comisión?Integrada por ocho miembros, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, la Comisión tiene como metas:Una vez aprobadas las reformas la comisión terminará su cometido y dará comienzo a la etapa de implementación de las medidas.Para Godoy las tareas que se le encomendaron a la comisión son "bastante generales y aún no se establecen plazos". Agregó que "sería un despropósito seguir con la agenda de la Concertación de tener una política de seguridad para el pueblo mapuche separada de una política estructural y en privilegiar temporalmente la primera sobre la segunda".La mención del analista refiere a la Concertación, una coalición de centro-izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Durante esos años se profundizó el modelo económico heredado por la dictadura cívico-militar (1973-1990).MilitarizaciónLas regiones de Biobío y La Araucanía viven una militarización decretada por el Gobierno de Boric desde hace más de un año en un zona clave para el conflicto mapuche.La diputada Ñanco señaló que el trabajo de la comisión no "nos llevará a una solución pacífica de buenas a primeras o de un momento a otro debido a que esos son procesos más largos".No obstante, la parlamentaria mapuche reiteró la importancia de desmilitarizar la zona, ya que "la militarización genera más estigmatización". Pero también aclaró que tampoco quieren "la existencia de personas y organizaciones, que no sabemos a quién responden, que puedan estar generando situaciones de violencia extrema".Ñanco comentó que saben desde ya que habrán muchos territorios que no serán devueltos a las comunidades mapuche, pero expresó que su deseo es "que la mayor cantidad de territorios que se le usurpó a las comunidades les sean devueltos".La diputada señaló que es necesario que concuerden "todas las partes para que esos acuerdos sí sean efectivos".

https://sputniknews.lat/20220807/la-cuestion-mapuche-la-piedra-en-el-zapato-de-boric-1129095990.html

https://sputniknews.lat/20230218/la-disputa-por-el-territorio-recrudece-el-conflicto-mapuche-en-argentina-1135937211.html

https://sputniknews.lat/20230519/la-militarizacion-del-sur-chileno-decretada-por-boric-cumplio-un-ano-1139628306.html

chile

la araucanía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, política, gabriel boric, la araucanía, mapuches, pueblos indígenas, pueblos originarios, 💬 opinión y análisis