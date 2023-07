https://sputniknews.lat/20230701/falsos-positivos-en-colombia-el-pais-tiene-que-confiar-en-la-justicia-restaurativa-1141129106.html

Falsos positivos en Colombia: el país "tiene que confiar en la justicia restaurativa"

Falsos positivos en Colombia: el país "tiene que confiar en la justicia restaurativa"

Luego de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz por los falsos positivos en el noroccidente del país, Sputnik habló con una conocedora en temas... 01.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-01T14:11+0000

2023-07-01T14:11+0000

2023-07-01T14:11+0000

américa latina

colombia

política

álvaro uribe vélez

gustavo petro

jurisdicción especial para la paz

fuerzas armadas de colombia

falsos positivos

ejecuciones extrajudiciales

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1e/1141129517_42:0:1558:853_1920x0_80_0_0_7b1adf485c0e13d3c2f5597283dde1cd.jpg

Esta semana que termina será recordada en Colombia como la semana en la que exintegrantes del Ejército le pidieron perdón a los familiares de 49 personas que asesinaron y que hicieron pasar como bajas en combate entre 2002 y 2006.Estas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurrieron en el marco de la política de seguridad democrática implementada por las Fuerzas Militares durante las gestiones de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).Son al menos 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, según estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la entidad que investiga los delitos cometidos en el marco del conflicto armado hasta el momento de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Gracias al trabajo que viene realizando la JEP, en el que ya han adelantado tareas de exhumación, los exmilitares contaron el 27 y 29 de junio la verdad de lo sucedido en Dabeiba, Antioquia (noroccidente del país) para poder acogerse a beneficios judiciales."Hay que analizarlo desde una perspectiva humanitaria y de reparación. Cualquier espacio de verdad ayuda a liberar el dolor de las familias y el simple hecho de saber qué pasó con sus seres queridos es un paso enorme para la reconstrucción de la memoria colectiva de la sociedad", explicó a Sputnik Carolina Jiménez, experta en temas de paz y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional."Todo el que se vestía de negro era guerrillero para nosotros", fue una de las frases más impactantes de estas audiencias. La dijo el mayor retirado Yair Rodríguez haciendo alusión al caso de Edison Lezcano, campesino que fue asesinado en la zona y que en 2002 fue presentado como un miliciano muerto en combate para lograr un ascenso, incluso un día de descanso.A pesar de las críticas que la derecha colombiana le ha hecho a la justicia restaurativa y al sistema, Jiménez cree que el trabajo de la JEP ha ayudado a comprender más el sentido de la guerra y, de paso, lo que puede significar la paz en un país que lleva más de 70 años inmerso en un conflicto armado interno.Hilando lo sucedido en Dabeiba con el proceso de Paz Total que quiere implementar el presidente Gustavo Petro, Jiménez reitera que las entidades que continúan con su labor dentro del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición —la JEP y la Unidad de Búsqueda— necesitan reforzarse al interior para que su trasegar no sea tan lento y puedan agilizar su trabajo."En estos momentos que se está negociando en Cuba con el ELN, si esta guerrilla quiere acogerse a la verdad, llegaría una carga enorme para la JEP. Por eso hay que pensar en ampliar la infraestructura de este tribunal, así como la de la Unidad porque encontrar a los desaparecidos sigue siendo una obligación del Estado", aclara.La lucha contra el negacionismoDurante las audiencias de verdad, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el tema y aseguró que mucho antes de sus gestiones de Gobierno también se presentaron ejecuciones extrajudiciales.Las palabras del exmandatario no tuvieron una buena recepción en la opinión pública y que fueron entendidas como otra muestra de la negación a la que siempre se ha aferrado el exmandatario y a su teoría de que lo sucedido solo es responsabilidad de unas cuantas "manzanas podridas"."Hay autores que reiteran que nosotros, como otros países de Latinoamérica, tenemos formaciones estatales de carácter contrainsurgente, es decir, que en su conformación misma hay un sentido profundo de negar y perseguir de una forma violenta cualquier expresión de rebelión social", explica Jiménez.Más allá de eso, la experta da un espaldarazo al sistema de justicia transicional, aunque destaca que todavía se presenta lentitud en los procesos, algo que pueden aprovechar los críticos para, además de seguir negando, asegurar que con estas instancias lo único que se logra es impunidad."Colombia es un país complejo, con dirigentes complejos, y de derechas. Y hay que ver este argumento como un primer paso para tener instituciones como la JEP más robustas, con mayor capacidad de acción y celeridad. Si eso no se da, habrá quienes sigan diciendo que lo ocurrido nunca pasó, pues no hay manera de soportarlo jurídicamente".El Gobierno de Petro y su compromiso con la verdadDurante las audiencias de la JEP, hicieron presencia funcionarios del presidente Gustavo Petro, entre ellos Iván Velásquez, ministro de Defensa; Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz; y Néstor Osuna, ministro de Justicia. Su presencia fue un mensaje claro de que esta Administración ve con importancia estos procesos restaurativos que superan la mirada punitiva que por décadas tuvieron otros gobiernos."Que haya una representación fuerte de la institucionalidad en el máximo nivel, demuestra que el Estado está atento a lo que se está planteando, a los testimonios y a las necesidades de las víctimas de cara a una serie de acciones gubernamentales que posibiliten crear la senda de transformación de estos procesos", destaca Jiménez.

https://sputniknews.lat/20230628/ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia-estamos-viviendo-el-momento-de-la--verdad-1141053951.html

https://sputniknews.lat/20230630/la-paz-total-de-petro-bajo-la-lupa-de-la-corte-constitucional-en-colombia-1141080989.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

colombia, política, álvaro uribe vélez, gustavo petro, jurisdicción especial para la paz, fuerzas armadas de colombia, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, 💬 opinión y análisis