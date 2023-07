https://sputniknews.lat/20230702/espana-resulta-ser-el-pais-europeo-que-mas-depende-del-gas-ruso-y-el-que-mas-sufriria-un-embargo-1141163769.html

España resulta ser el país europeo que "más depende del gas ruso" y el que más sufriría un embargo

España resulta ser el país europeo que "más depende del gas ruso" y el que más sufriría un embargo

De momento, España resulta ser el país más dependiente del gas ruso de toda la Unión Europea (UE) por los buques que siguen trayendo gas natural licuado (GNL)... 02.07.2023, Sputnik Mundo

Citando los datos de la empresa Enagás, El Confidencial destaca que en 2021 España recibió de Rusia el 8,9% de su combustible, pero en 2022 esa cifra subió hasta el 12,1% del total, y sigue aumentando hasta ahora. Por ejemplo, durante los primeros seis meses del año vigente, el país europeo ya recibió casi tanto de Moscú como en todo el 2021. Así, Rusia pasó de ser del cuarto mayor proveedor para España al segundo detrás de EEUU al que corresponde el 19% de los suministros.Para este momento, ya quedó patente que se trata de una tendencia, resalta el medio. Los elevados datos de llegadas no constataban que Madrid recibiese más gas ruso para consumo propio, sino "para surtir a Europa", que sufre una grave escasez de gas debido a la disminución de los volúmenes de combustible que llegan a través de gasoductos.Sin embargo, tal solidaridad con el continente "solo es una excusa", porque, al evaluar en qué medida la demanda interna depende del gas licuado de Siberia, los expertos descubrieron que España dependió del GNL ruso más que otros Estados europeos el pasado invierno boreal (18%), seguida por Francia (15%) y Bélgica (10%).En caso de que se establezca un embargo a las importaciones del combustible procedente de Rusia, Madrid sufrirá más que otros países consecuencias graves, según las previsiones de analistas. No obstante, la Unión Europea no implementaría tal medida porque entiende que el GNL ruso sigue abasteciendo a la región en momentos críticos por el cierre de gasoductos.Además, los expertos del mercado sugirieron que la demanda de gas en Europa en los próximos meses se situará al nivel de los últimos años. Aunque si el próximo invierno boreal es más frío que el anterior, el continente ya tendrá que buscar nuevas fuentes de suministro de combustible, que de todos modos serán más caros que los de Moscú.Desde mediados de 2022, los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los recursos energéticos rusos por la operación militar especial en Ucrania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas. En sus palabras, se desató una agresión de sanciones sin precedentes contra Moscú, orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó que el plan de Occidente no tuvo éxito.

