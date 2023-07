https://sputniknews.lat/20230703/de-vuelta-a-las-pistas-tenistas-rusos-regresan-a-wimbledon-1141182334.html

De vuelta a las pistas: los tenistas rusos regresan a Wimbledon

En Londres comenzó el Grand Slam de Wimbledon, en el que participarán bajo estatus neutral los tenistas rusos y bielorrusos, que no pudieron jugar en la... 03.07.2023, Sputnik Mundo

Los rusos Daniil Medvédev, Andréi Rubliov, Daria Kasátkina y Mirra Andréyeva de 16 años, así como la bielorrusa Arina Sobolenko, son algunos de los deportistas que, según los expertos, tienen muchas posibilidades de luchar por la victoria y llegar lejos en la clasificación.En 2022, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA) se convirtieron en unas de las pocas organizaciones deportivas que no suspendieron a jugadores rusos y bielorrusos, aunque les pasaron a un estatus neutral. No obstante, los organizadores del Campeonato de Wimbledon no permitieron que los tenistas de estos dos países compitieran con ningún estatus. En respuesta, la ATP y la WTA anularon los puntos de clasificación obtenidos en Wimbledon, criticando así la decisión, mientras la primera raqueta del mundo, el serbio Novak Djokovic, catalogó la prohibición de "locura".Esta temporada, la organización privada de tenis All England Lawn Tennis y Croquet Club anunció a finales de marzo que permitiría la entrada de rusos y bielorrusos en las competiciones a condición de firmar una declaración especial de neutralidad. Su texto no se ha publicado oficialmente, pero según unas fuentes, se prohibía a los tenistas expresar su apoyo a la operación militar especial rusa en Ucrania, así como recibir financiación del Estado y de empresas asociadas a él. Además, se exigiría que los deportistas demuestren que no están vinculados por contratos con empresas de la lista restringida y compañías dirigidas por personas sancionadas. El uso de la bandera rusa no está prohibido legalmente, pero ni los jugadores ni los aficionados podrán acceder al torneo con ella o con cualquier otro símbolo o emblema que pueda indicar apoyo a Rusia.

