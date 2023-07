https://sputniknews.lat/20230703/es-verdad-lo-que-dice-scholz-respecto-a-ucrania-1141201409.html

¿Es verdad lo que dice Scholz respecto a Ucrania?

¿Es verdad lo que dice Scholz respecto a Ucrania?

Dice que no quiere que las armas enviadas a Ucrania se utilicen para atacar territorio ruso. ¿Guerra civil en Francia? Guatemala vuelve a contar los votos. Un... 03.07.2023, Sputnik Mundo

¿Es verdad lo que dice Scholz respecto a Ucrania?

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró que Berlín no quiere que las armas enviadas a las tropas ucranianas se utilicen para atacar territorio ruso. En una entrevista concedida a la cadena ARD emitida este domingo, el político fue consultado acerca de la razón por la que el Gobierno alemán no suministra misiles de crucero de largo alcance Taurus, de fabricación sueco-alemana, a las Fuerzas Armadas de Ucrania.Scholz indicó que Berlín analiza "muy cuidadosamente" todos los pedidos que recibe. "Pero hay un principio para nosotros que comparto con el presidente estadounidense, quien lo dijo públicamente: no queremos que las armas que suministramos se utilicen para alcanzar el territorio ruso", afirmó. Según sus palabras, el equipo militar enviado a Kiev debe usarse para "defender a Ucrania y recuperar su superficie terrestre".¿Guerra civil en Francia?El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una reunión con la primera ministra, Elisabeth Borne, y los titulares del Interior y Justicia, les pidió este domingo que tomen todas las medidas posibles para calmar las protestas que se desataron en el país tras la muerte de un joven a manos de un policía, comunicó el canal BFMTV. Anteriormente, Macron había sido acusado de inacción con todo lo que estaba pasando. Y es que mientras la noche del miércoles al jueves las calles de Francia ardían, Macron fue grabado asistiendo a un concierto de Elton John en París.Guatemala vuelve a contar los votosLa Corte Constitucional guatemalteca otorgó un amparo a un grupo de partidos políticos que perdieron las elecciones del pasado 25 de junio, en el que ordena repetir las audiencias de revisión del escrutinio de los votos en las Juntas Electorales Departamentales y en el Distrito Central. Mientras se realizan estas audiencias, la Corte pidió al Tribunal Superior Electoral que no oficialice los resultados de la primera vuelta electoral.Sandra Torres, la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza que lidera en la primera vuelta, llamó a la tranquilidad porque es sólo una revisión de las actas. Mientras, Bernardo Arévalo, su rival en la segunda vuelta electoral por el Movimiento Semilla, llamó a defender "la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala".La historiadora guatemalteca, docente e investigadora de la Universidad de San Carlos, Artemis Torres, comentó sobre los motivos de esta decisión que "podríamos decir que los resultados tomaron por sorpresa a esa élite conservadora y que, obviamente, buscan ahora a sus aliados o a sus piezas claves, para poder deslegitimar este proceso".Un día entero para Latinoamérica en la bella ciudad de San PetersburgoEl 15 de julio se llevará a cabo el Día de América Latina en la hermosa ciudad rusa de San Petersburgo. El evento contará con la presencia de varios representantes de países latinoamericanos que expondrán sus culturas, su arte y su gastronomía durante todo el día, para el deleite de los visitantes en la urbe rusa.Fernando Carrera, director del centro Adelante y promotor del evento, señaló en exclusiva para Sputnik que "estamos muy contentos de retomar esta tradición tan hermosa de mostrar nuestra cultura a la gente de San Petersburgo. Tendremos varios eventos durante el festival: música, cultura, arte, gastronomía, en fin, estoy seguro de que estaremos muy bien representados".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

