https://sputniknews.lat/20230703/la-oposicion-argentina-se-esperanza-al-ganar-una-provincia-peronista-1141204769.html

La oposición argentina se esperanza al ganar una provincia peronista

La oposición argentina se esperanza al ganar una provincia peronista

Las elecciones de San Juan habían sido pospuestas debido a un fallo de la Corte Suprema que generó polémica porque impidió que el gobernador Sergio Uñac... 03.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-03T22:03+0000

2023-07-03T22:03+0000

2023-07-03T22:03+0000

cara o ceca

argentina

elecciones

provincias

san juan

corte suprema de argentina

horacio rodríguez larreta

patricia bullrich

🌍 europa

racismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/03/1141204845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15067c34a60b1f1ba40a9c80c9fb92f0.png

La oposición argentina se esperanza al ganar una provincia peronista La oposición argentina se esperanza al ganar una provincia peronista

Juntos por el Cambio dio el batacazo en San Juan y le arrebató la provincia al peronismo, que la gobernaba desde hacía 20 años.Las elecciones de San Juan habían sido pospuestas debido a un fallo de la Corte Suprema que generó polémica porque impidió que el gobernador Sergio Uñac pudiera presentarse a la reelección.En Cara o Ceca hablamos con el diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro Gonzalez. “Esta victoria es una alegría importante desde el punto de vista político", dijo. "Creo que el pueblo sanjuanino apostó al cambio”.González se refirió a la ardua interna de la oposición a nivel nacional, donde se enfrentan el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich..“Seguimos con la idea de que con lo propio no alcanza y hay que sumar sectores”, agregó.“En Larreta hay coherencia durante los últimos 20 años. Si mirás por el retrovisor a Patricia Bullrich, debería explicar muchos de los momentos en la historia donde estuvo en un lugar distinto a Juntos por el Cambio. Nosotros hemos defendido siempre a Mauricio Macri como líder del PRO. Pero sin acuerdos previos, no se pueden sacar adelante leyes en el Congreso y lograr un cambio duradero”.Gonzalez hizo mención a la interna de la Ciudad de Buenos Aires para elegir jefe de Gobierno y se mantuvo equidistante entre las dos opciones. "Nosotros somos del PRO y defendemos sus colores, pero en el mientras tanto, un aliado como Martín Lousteau quiere participar y es la gente quien debe decidir”.Las calles explotan ante el racismo en EuropaEuropa quedó impactada por el asesinato en Francia de Nahel en manos de un policía solo por ser de origen inmigrante. Sus compatriotas salieron a las calles a protestar y algunos destrozaron y saquearon lugares. Pero esto fue una ola expansiva, y la bronca llegó a Suiza y Bélgica durante el fin de semana.Este año, el racismo en Europa ya había sido tema de discusión internacional, cuando al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Junior lo discriminó la afición y lo tildó de “mono”, por su color de piel. El caso tuvo tal repercusión, que escaló a nivel diplomático y el presidente de Brasil se solidarizó con él en un discurso en el G7.Conversamos en Cara o Ceca con el sociólogo argentino en Europa, Diego Gómez. “En todo el continente europeo llegaron al poder gobierno de derecha que empobrecen y, como la gente no encuentra caminos de emancipación, terminan echándole la culpa a los inmigrantes o a la gente que habla árabe. Y el malestar se acentúa con la crisis económica”.“La discriminación depende de qué sectores sociales provengan los migrantes, porque el primer ministro del Reino Unido es de origen indio y a él no lo discriminan. En cambio, Nahel, que es de descendencia argelina, era repartidor”, agregó.

argentina

san juan

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones, provincias, san juan, corte suprema de argentina, horacio rodríguez larreta, patricia bullrich, 🌍 europa, racismo, аудио