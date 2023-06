https://sputniknews.lat/20230628/interna-opositora-en-argentina-el-modelo-dialoguista-no-va-mas-hay-que-tener-una-identidad-clara-1141057095.html

Interna opositora en Argentina: "El modelo dialoguista no va más. Hay que tener una identidad clara"

Comenzó la campaña electoral y también los fuegos cruzados entre los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio

En Cara o Ceca, hablamos con Martín Yeza, intendente de la localidad bonaerense de Pinamar y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la lista del sector de Bullrich."Nuestro primer objetivo es ganar la interna en base a una identidad. Con Patricia tenemos una misma visión de que se necesita encarar un cambio con fuerza y ella va para delante con toda en seguridad, con el orden y la desregulación, y nada de eso se va a lograr sin fuerza". Yeza discrepó con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber dicho que la metodología de polarizar con otros sectores aplicada por Mauricio Macri (2015-2019) en su mandato presidencial fracasó. “Para mí es al revés. La idea de convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas no funcionó y Mauricio se dio cuenta de que se necesita otro impulso. Los ciudadanos deben entender cuál es tu idea. No se puede sentarse con todos a ver qué sale”.Finalmente, Yeza dijo que un nuevo gobierno del oficialismo de Unión por la Patria -ex Frente de Todos- “está destinado al fracaso. Nunca puede funcionar una coalición política donde haya un sector cuyas ideas se basan en los planes sociales, un vínculo estratégico con los piqueteros, en que no pasa nada con que haya tres dígitos de inflación”.La OTAN y la rusofobiaEl analista político y ex diputado al Parlamento Europeo, Javier Couso, presentó un libro llamado "Rusofobia", que describe la generación de odio hacia la cultura rusa, en especial luego de que se haya desatado el conflicto en Ucrania."En pleno momento en que se inició el golpe de estado y la represión del gobierno golpista contra las provincias de cultura rusa en Ucrania, que causó 14.000 muertos y creó una rusofobia, que si bien en ese momento no había llegado a España, sí lo hizo a partir del 2022, cuando se ha hecho global gracias a los grandes medios de comunicación, que se dedicaron a perseguir al Gobierno ruso y a su cultura"."Estamos ante una guerra por delegación de la OTAN contra Rusia. Se han invertido más de 130.000 millones de dólares en armamentos para las Fuerzas Armadas ucranianas desde Europa. Es la única manera en la que están soportando esta guerra que no la están ganando, sino que está en una fase de desgaste defensiva por parte de Rusia que está llevándola a su caída. Veo un colapso militar total de esta nación dopada que lleva a sus hijos a la muerte", concluyó.

