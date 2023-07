https://sputniknews.lat/20230704/un-minuto-de-horror-el-periodista-que-filmo-como-los-militares-lo-asesinaron-en-chile--video-1141208999.html

Un minuto de horror: el periodista que filmó cómo los militares lo asesinaron en Chile | Video

El 29 de junio de 1973 se produjo una asonada militar en Chile, conocida como 'el Tanquetazo'. Antesala del golpe de Estado de ese mismo año, murieron 22...

américa latina

chile

📝 reportajes

salvador allende

ejército de chile

santiago de chile

Era un viernes del naciente invierno cuando militares y tanques del Regimiento Blindado N°2, liderados por el teniente coronel Roberto Souper, salieron a las calles del centro de Santiago de Chile con la intención de derrocar el Gobierno de Salvador Allende.Leonardo Henrichsen, mientras se preparaba junto con el periodista sueco Jan Sandquist para hacer una entrevista al senador comunista Volodia Teitelboim, en el contexto de un reportaje sobre el riesgo de un golpe de Estado en el país sudamericano, escuchó disparos desde su oficina, ubicada en pleno centro de la capital, y bajó a grabar en su calidad de corresponsal de la televisión pública sueca."Yo estaba en mi oficina cuando escuché que empezaron a disparar abajo, en la calle. Leonardo vino corriendo y se detiene afuera, entonces me grita: 'Jan, baja, baja, tenemos que filmar'", recordó Sandquist en un testimonio enviado desde Suecia para el acto de homenaje realizado por los 50 años del crimen de Henrichsen, en el que Sputnik estuvo presente.Al llegar casi a la esquina de Agustinas con Morandé, a metros del palacio de La Moneda (sede del ejecutivo chileno), observó a un grupo de militares que se apostaba en el lugar, uniformados que comenzaron a disparar desde una camioneta, mientras los transeúntes huían para protegerse."La importancia de muchos periodistas, camarógrafos, comunicadores que estuvieron cubriendo los momentos previos al golpe, sin duda, fue vital para saber lo que estaba ocurriendo en el país", señaló a Sputnik la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda."El valor y el aprendizaje que hoy día tenemos de todo esto es que efectivamente la función periodística es una función que corre riesgos. Pero que justamente la importancia de estar, de cubrir, de reportear, saber la información in situ, permite también evidenciar los hechos políticos y sociales que están ocurriendo", añadió Alorda.Poco más de un minutoLa secuencia grabada por Leonardo Henrichsen en blanco y negro es breve pero única. Dura 70 segundos. En ella la cámara registra un numeroso grupo de personas corriendo velozmente en dirección hacia el reportero, mientras se escuchan las detonaciones de las balas provenientes de las cercanías de la casa de Gobierno.Luego de que pasa el grupo en fuga, aparece un camión militar lleno de soldados. Las imágenes muestran cómo los uniformados se apostan en el lugar, junto con un suboficial pistola en mano, quien tras darse cuenta de que lo están filmando apunta y dispara a Henrichsen sin provocación alguna.Tras los balazos del militar, otros soldados también le disparan. Pocos instantes después el periodista cae al piso junto con su cámara, la que sigue grabando. El último plano registrado por Leonardo Henrichsen fue el de su propio asesinato.La asonada militar fue rápidamente reprimida, pero se cobró la vida de 22 personas, entre civiles y uniformados. Ese mismo día, en horas de la tarde y desde el balcón de La Moneda, el presidente Salvador Allende se refirió a los trágicos sucesos de esa jornada y habló de las víctimas."Deseo rendir homenaje a los que han caído, fundamentalmente rindo homenaje a las fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Aviación. Rindo homenaje a cinco civiles que perdieron su vida como consecuencia de la actitud artera, antipatriota, contraria a la doctrina de las Fuerzas Armadas del grupo de insurgentes. A Leontina Reyes, a Victoria Sánchez Carrasco, a Leonardo Henrichsen, periodista extranjero. A Luciano Caro y a Carlos Fuentes", señaló el entonces mandatario sudamericano en su discurso a la nación.Profesional de vocaciónLeonardo Henrichsen Ferrari nació el 29 de mayo de 1940 en Buenos Aires, Argentina. Tenía 33 años y estaba casado con Patricia Mac Farlane, con quien tuvo tres hijos. De padre sueco y madre argentina, cuando era pequeño recibió una cámara de regalo, lo que habría marcado su futura vocación.En su juventud trabajó en el noticiero Sucesos argentinos. Al terminar su labor en el informativo comenzó a ejercer como camarógrafo de Canal 7, desempeñándose en el área internacional.En 1963 cubrió por primera vez un golpe de Estado, el perpetrado contra el presidente Juan Bosch en República Dominicana. Años más tarde, lo haría en la protesta conocida como El Cordobazo, para Canal 13 de Argentina, y cuya cobertura le permitió ser contratado por la televisión sueca."En Chile no conocemos tanto sobre su historia como periodista y ha quedado retratado por la prensa como el camarógrafo que registró su propia muerte. Sin embargo, es justo reconocer que Henrichsen Ferrari tuvo una destacada trayectoria como reportero internacional en Canal 7 de Argentina y luego en el canal sueco SVT", relata Rocío Alorda."Tras cubrir más de una decena de golpes de Estado para el programa SVT Rapport, Henrichsen fue designado a Santiago de Chile para trabajar junto al corresponsal Jan Sandquist", añade la presidenta del Colegio de Periodistas.Leonardo Henrichsen era un hombre grande, que media más de 1,90 metros. Sus compañeros lo recuerdan como un profesional alegre y comprometido. Un compromiso que lo llevó a la muerte."Y yo creo que en esa unidad incomprensible —porque qué hay más elemental que la presentación de la vida— para nuestro camarógrafo lo más instintivo era registrar lo que estaba pasando. Se había unido de tal manera a la verdad de una imagen que no podía sino hacer lo que hizo", agregó el diplomático. Una verdad que quedó registrada en su cámara y una historia que no terminó con su muerte.La cámara con el registroEn la acera de enfrente al Banco Central, donde cayó herido Leonardo Henrichsen, estaban ubicadas las oficinas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), lugar donde varios de los trabajadores del recinto fueron testigos del momento del asesinato. Así lo relató el ministro de Minería de Allende, Jorge Arrate, durante el homenaje al reportero argentino.El exfuncionario nacional contó que varios testigos le contaron que vieron cómo mataron al reportero y cómo la cámara fue escondida en una alcantarilla. Una vez que terminó el intento de golpe y Allende hizo su discurso en La Moneda, el exministro y otros compañeros fueron a rescatar el aparato.Al llegar al palacio presidencial, Arrate entregó la cámara al entonces director la Televisión Nacional, Augusto Olivares, quien se encontraba junto al mandatario."Fue el propio presidente Allende quien entregó la película a Chile Films, pensando que ellos tenían mejores equipamientos para revelarla", comentó Alondra.El material finamente fue revelado en Buenos Aires, donde se hizo una copia que se vería en Chile, en el noticiero que elaboraba Chile Films, que duraba 10 minutos y se emitían en los cines. El dramático registro recorrió el mundo tras ser enviado a Cuba, a la Unión Soviética y a la República Democrática Alemana.Los militares responsablesA pesar que las imágenes del asesino de Leonardo Henrichsen Ferrari fueron profusamente difundidas, la identidad del militar solo pudo ser conocida más de 30 años después del homicidio."En el 2005 recién se conoció la identidad del asesino, el cabo segundo Héctor Hernán Bustamante Gómez, quien falleció antes de conocerse la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile", señaló Alorda."La justicia chilena desestimó el crimen de lesa humanidad por haber ocurrido antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Y la jueza Rommy Rutheford, del segundo juzgado del crimen de Santiago, falló que el homicidio había prescrito. Para la justicia chilena, Henrichsen fue una víctima de derechos humanos de segunda clase", opinó la presidenta del Colegio de Periodistas de la nación sudamericana.Fue en 2006 que se determinó la prescripción del delito, acción que hizo vanos los esfuerzos de su familia por llevar a la justicia a todos los criminales. El 18 de diciembre de 2007, Bustamante Gómez falleció sin pisar un tribunal ni menos la cárcel.Desde 1989, cada 29 de junio se conmemora el día del Camarógrafo y de la Camarógrafa argentina por decisión del Congreso de ese país. En Chile recién en 2013 se colocó una placa recordatoria en el lugar donde Henrichsen fue asesinado."Es de suma importancia mantener la memoria viva de que esto ocurrió y que nunca más debe volver a ocurrir. Hoy día nosotros como colegio seguimos recibiendo denuncias, seguimos recibiendo acoso a la prensa, seguimos recibiendo acoso de lo que es la Policía del Estado hacia nuestros periodistas", acusó ante Sputnik la presidenta del Consejo metropolitano del Colegio de Periodistas, Ana María Olivares.

chile

santiago de chile

2023

