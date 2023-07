https://sputniknews.lat/20230706/representante-de-rusia-ante-la-onu-critica-informe-sobre-ninos-victimas-de-guerras-por-doble-rasero-1141305793.html

Representante de Rusia ante la ONU critica informe sobre niños víctimas de guerras por doble rasero

El informe incluyó a Rusia, pero no a Ucrania. María Zajárova denunció que en protestas en Francia se emplean armas recibidas por Ucrania desde el exterior... 06.07.2023

Vieja costumbre: el doble rasero de la ONUEl informe anual sobre los niños víctimas de los conflictos armados, elaborado por encargo del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, fue criticado por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, donde se incluyó a Rusia atribuyéndole 136 muertes, al tiempo que responsabilizó a Ucrania de la muerte de 80 niños, pero no incluyó a ese país en su listado al limitarse de mandarle "una advertencia"."Es obvio que el secretario general tomó una decisión politizada. Es cierto que se necesita cierto valor para expresar acusaciones contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es difícil contrarrestar la presión occidental abierta. El secretario general no encontró esta valentía en sí mismo", dijo Nebenzia en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.Kiev a Occidente: 'Dennos más armas ya que no alcanza para mercado negro en Europa'Mientras Kiev pide a Occidente más y más armas de todo tipo, los participantes de las protestas que azotan a Francia emplean armamentos de los que recibe Ucrania desde el exterior, declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova:"Las armas, suministradas a Kiev, han caído en manos precisamente de los manifestantes que las utilizan contra la policía, allí, en Francia. No sé si el presidente francés [Emmanuel] Macron ha dicho algo al respecto a su pueblo, o es algo que se mantiene en secreto. Entonces, diremos nosotros: sí, aquellos armamentos que envía el Occidente, la OTAN, y precisamente Francia, el dinero que invierten en respaldo a los nacionalistas, nazis y fascistas en Ucrania, tienen el efecto bumerán: no sólo se encuentran en su territorio, sino que además golpean a su propio pueblo. Lo dijimos hace año y medio advirtiendo que así podría suceder, y así sucede", apuntó Zajárova.A la economía de EEUU le esperan más golpesLos funcionarios de la Reserva Federal señalaron que tienen la intención de reanudar los aumentos de las tasas de interés en medio de un creciente consenso de que se necesitan más ajustes para acabar con la alta inflación en la economía más grande del mundo.Agregaron que el mercado laboral "ajustado" y los "riesgos al alza" para la inflación seguían siendo "factores clave" que moldeaban la perspectiva casi un año y medio después de que el banco central de EEUU se embarcara en un ciclo agresivo de aumentos de tasas de interés para controlar las presiones de precios.Nace el Comando Nacional Unitario de Lucha para coordinar las protestas en PerúUn encuentro nacional de 800 dirigentes gremiales de 26 regiones de Perú creó el Comando Nacional Unitario de Lucha para organizar la llamada Tercera Toma del Lima, y pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Por su parte, el Gobierno de Boluarte ha comenzado una campaña de desprestigio contra los organizadores de las protestas.Carbono cero: Ecuador impulsa la descarbonización reuniendo a varios científicos en las GalápagosEl concepto 'carbono cero' se refiere a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a cero, especialmente el dióxido de carbono [CO2], considerado como uno de los principales responsables del cambio climático. Ante esta preocupación mundial, Ecuador toma acción desde las islas encantadas.Alfredo Valarezo, vocero oficial del evento, señaló en exclusiva para Sputnik que "la Cumbre para la Descarbonización Sostenible e Inclusiva de las Islas Galápagos estuvo compuesta de dos jornadas de debates y conversaciones con el fin de encontrar alternativas viables para lograr un objetivo común y se han obtenido buenos resultados. Uno de los más importantes ha sido contar con el apoyo del Gobierno Nacional, y eso siempre es valioso".Mundial de Fútbol Femenino: Australia y Nueva Zelanda ajustan los últimos detallesEntre el 20 de julio y el 20 de agosto, Australia y Nueva Zelanda vibrarán al ritmo de la pasión del fútbol con la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA 2023, que se presenta como un evento histórico que cambiará por completo las futuras celebraciones de este torneo.Cuatro años después de Francia 2019, donde la selección de Estados Unidos se coronó campeona del torneo, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, eleva la vara en la historia de este deporte. La competición, a disputarse en Australia y Nueva Zelanda, se jugará por primera vez con 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro selecciones cada uno.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

