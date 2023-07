https://sputniknews.lat/20230708/colombia-la-oposicion-sabotea-las-negociaciones-de-paz-1141355106.html

Colombia: la oposición sabotea las negociaciones de paz

Ante la denuncia de inconstitucionalidad por parte de la oposición hacia el plan de Paz Total implementado por el presidente Gustavo Petro, el analista Andrés... 08.07.2023, Sputnik Mundo

Un magistrado de la Corte Constitucional de Colombia considera que la ley que habilita al Gobierno colombiano a dialogar con grupos armados debería ser derogada por errores de forma. Sin embargo, aunque la legislación fuera tumbada, la Constitución permite a Petro continuar su plan de Paz total. Al respecto, "esta ley es una prórroga de una ley de 1997, tal como lo han hecho el resto de los presidentes de acuerdo a las necesidades de orden público de ese momento", indicó el analista político.En este caso, lo que se hace con la ley del 2022 "es incluir unos artículos adicionales para poder generar unas mesas de diálogo conformadas no sólo por los grandes grupos armados, sino también con las bandas criminales, es decir, con los grupos intermedios", sostuvo. Ello podría suponer "beneficios para aquellos que se sumen al acuerdo de paz o las mesas de negociación", explicó Nieto. Sin embargo, ante los argumentos del magistrado está la posibilidad de que esta ley se caiga, indicó.Gustavo Petro avanza en los diálogos de pazEn ese caso, "Petro tendría que volver a presentar el proyecto de ley, aunque la jurisprudencia del país es clara en que se le permitiría al Gobierno avanzar con los procesos de paz", dijo. Ello es en tiempos en los que "se hace necesario que el país avance en diálogos urgentes, en un marco en el que también hace falta establecer cuál va a ser el discurso contra el narcotráfico", aseveró. En este contexto, "no se puede seguir en un proceso de paz sin una iniciativa clara del cese bilateral del fuego", concluyó.Militares ucranianos se quejan de la ineficacia del armamento occidentalA un mes de la contraofensiva "no han tocado ni una línea de defensa rusa", explicó el investigador español Enrique Refoyo.Un oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, conocido como Spartan, ha destacado la razón de la ineficacia ofensiva de los vehículos blindados AMX-10RC suministrados por Francia, citando un incidente en el que murieron cuatro personas en una de estas máquinas. En este marco, "lo importante es la campaña de mercadotecnia sobre las armas occidentales, no si funcionan o no", dijo. Lo que se ha demostrado es que "la artillería rusa acaba con los vehículos blindados que utiliza Ucrania", enfatizó.Desde luego, "con un mes de contraofensiva ni han tocado una línea de defensa rusa en el sector de Zaporozhie", expresó Refoyo. Cuando se prometía que el armamento occidental iba a plantear una especie de victoria fácil, "lo que se ha visto es todo lo contrario", indicó. Llegó el momento del desengaño: "los rusos tienen mucho armamento, es muy novedoso y han frenado a la contraofensiva impuesta por la OTAN, con todas sus donaciones y asesores militares", concluyó el investigador español.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su sobre las características de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

