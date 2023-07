https://sputniknews.lat/20230710/reducir-el-congreso-en-chile-es-una-pesima-idea-y-sin-sustento-tecnico--1141422151.html

La idea de reducir el Congreso en Chile carece "de sustento técnico"

La idea de reducir el Congreso en Chile carece "de sustento técnico"

Miembros del Consejo Constitucional chileno, encargado de redactar una nueva constitución, evalúan una propuesta para reducir el Congreso como política de... 10.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-10T23:21+0000

2023-07-10T23:21+0000

2023-07-10T23:31+0000

américa latina

chile

política

josé antonio kast

congreso nacional de chile

consejo

constitución de chile

sistema electoral

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0a/1141420708_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6306715a54855408920d8735686de0db.jpg

Representantes del Partido Republicano —conglomerado bajo el liderazgo del excandidato presidencial conservador José Antonio Kast— elevaron ante el Consejo Constitucional chileno, el nuevo órgano encargado de redactar una carta magna para el país sudamericano, una propuesta para reducir el número de escaños en un futuro Congreso.Si bien la propuesta formal aún no está definida, dirigentes republicanos ratificaron ante medios nacionales que la intención de la medida es enviar a la ciudadanía una imagen de "austeridad" y de que el Estado no incurrirá en más gastos.La propuesta buscaría disminuir la cantidad de diputados, fijada actualmente en 155. El diario La Tercera consignó declaraciones del delegado republicano Luis Silva, que explicó que, si bien la cantidad exacta de parlamentarios todavía está en discusión, la propuesta buscaría acercar a la Cámara a la cifra de 120 diputados, la cantidad que tenía antes de una reforma introducida en 2015.Aquella reforma, promovida por el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, eliminó el sistema de elección binominal —que favorecía a los partidos mayoritarios— por un método proporcional, con la intención de fomentar la inclusión de otras formaciones políticas. La modificación también implicó pasar de 120 a 135 escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados.El Gobierno de Sebastián Piñera había esbozado durante 2019 la idea de volver al legislativo de 120 diputados, pero la propuesta no llegó a aprobarse.En conversación con Sputnik, la politóloga chilena Javiera Arce-Riffo consideró que la iniciativa es "una pésima idea y sin sustento técnico, reducir el tamaño de las cámaras, dada la cantidad de población de Chile, es una ridiculez".La especialista en instituciones y procesos políticos, y posgraduada de la University College London del Reino Unido, destacó que, de hecho, a Chile pueden faltarle "como 100 parlamentarios" si se tiene en cuenta su población total actual, de más de 19,4 millones de habitantes.La especialista advirtió, además, que los gastos en el funcionamiento del Congreso son "marginales" para la economía chilena. Algo similar había dicho, consultada por Radio Universidad de Chile, la comisionada constitucional Leslie Sánchez (Independiente/Partido por la Democracia). "Tener más o menos parlamentarios es un gasto marginal para el Estado. Creer que teniendo 10 o 20 parlamentarios menos esto va a implicar tres, cuatro, cinco hospitales o carreteras o viviendas más es una falacia", opinó ella.Arce-Riffo calificó la propuesta como "muy populista", aunque se mostró cauta en relación a qué alcances puede llegar a tener, debido a que el Partido Republicano aún no definió una moción concreta que estructure el proyecto.En abril de 2023, una encuesta realizada por el Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP) y la consultora Feedback Research indicaba que el 92% de los chilenos tiene nada o poca confianza en el Congreso.

https://sputniknews.lat/20230508/boric-insta-al-partido-republicano-a-evitar-los-errores-del-proceso-constitucional-pasado-1139189640.html

https://sputniknews.lat/20230705/asesor-de-ddhh-del-gobierno-de-chile-renuncia-por-dichos-sobre-golpe-de-estado-1141274791.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, política, josé antonio kast, congreso nacional de chile, consejo, constitución de chile, sistema electoral, 💬 opinión y análisis