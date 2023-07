https://sputniknews.lat/20230712/cuantos-militares-podra-enviar-espana-a-reforzar-el-flanco-de-la-otan-en-eslovaquia-y-rumania-1141470600.html

¿Cuántos militares podrá enviar España a reforzar el flanco de la OTAN en Eslovaquia y Rumanía?

¿Cuántos militares podrá enviar España a reforzar el flanco de la OTAN en Eslovaquia y Rumanía?

Pedro Sánchez anunció en la cumbre de Vilna el envío de tropas españolas al flanco oriental europeo en el marco del nuevo plan de defensa de la alianza. Se... 12.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-12T10:08+0000

2023-07-12T10:08+0000

2023-07-12T10:08+0000

españa

seguridad

pedro sánchez

juan antonio aguilar

otan

unidad militar de emergencias del ejército (ume)

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

mujeres de zonas de sacrificio en resistencia

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/07/08/1113922362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec81abe8b950187165ae7b776e0cb950.jpg

El anuncio efectuado por parte del presidente del Gobierno español se inscribe en lo dispuesto por el nuevo plan de defensa de la OTAN y supone la contribución de España al mismo.A su llegada a la cumbre de la alianza en Vilna, Pedro Sánchez reveló "el compromiso en el despliegue y refuerzo de nuestra presencia en el frente oriental, primero en Rumanía y con el envío de nuevas tropas a Eslovaquia".El despliegue atiende a la reforma de los planes de defensa en la región, que se modificarán por vez primera desde el fin de la guerra fría. Esta reforma supone "una visión de 360 grados" y emana del Concepto Estratégico pactado en la anterior cumbre de la alianza atlántica, celebrada en Madrid en 2022. Por lo que toca a España, el plan prevé que sus fuerzas sustituyan a las de República Checa en Eslovaquia, donde figura un batallón de combate.Respecto a Rumanía, un contingente español opera allí desde 2021 junto a otros países. Es un equipo de 130 profesionales del Ejército del Aire que ejercen labores de policía aérea. Según Sánchez, está previsto aumentar su dotación con "más tropas"."No hay más"Aunque todavía no se han especificado de manera oficial los detalles, todo parece indicar que las cifras serán exiguas. Es decir, que el impacto mediático del anuncio es superior a la dimensión sobre el terreno de las fuerzas a enviar."No creo que se puedan desplazar más de 300 soldados en tres rotaciones anuales, unos 1.000 en total, un batallón. No hay más, salvo que se retiren de otros sitios", asegura a Sputnik el analista militar Juan A. Aguilar, director del portal de estudios estratégicos Geoestrategia.es, que recuerda que aunque España cuente sobre el papel con "unos 150.000 militares", ni mucho menos todos están disponibles para ser desplazados al este de Europa."De esos 150.000 tenemos que restar los integrados en Cuerpos Comunes, Cuarteles Generales, Logística (que son muchos), la Armada y el Ejército del Aire. Después, los de las unidades especiales (NBQ, UME, Antiaéreos) y, por supuesto, las tropas de guarnición desplegadas en Canarias, Ceuta y Melilla", explica Aguilar.No hay tantas tropasA juicio de Juan A. Aguilar, el plan de la OTAN de despliegue de tropas en el Este de Europa tiene un problema "grave", pues, al igual que España, casi ningún país puede reunir tropas en número significativo. "Reino Unido e Italia, por el estilo. Alemania, menos. Francia un poco más. Y del resto, excepto Polonia, mejor no hablar", afirma.

https://sputniknews.lat/20230711/la-otan-tiene-miedo-decir-en-voz-alta-que-ucrania-nunca-sera-aceptada-en-la-alianza-1141455885.html

https://sputniknews.lat/20230711/los-paises-de-la-otan-aprueban-un-paquete-de-ayuda-de-tres-partes-para-ucrania-1141450056.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

seguridad, pedro sánchez, juan antonio aguilar, otan, unidad militar de emergencias del ejército (ume), 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, mujeres de zonas de sacrificio en resistencia, 💬 opinión y análisis, cumbre de la otan en vilna (2023)