¿Qué cambios quieren los chilenos en su nueva constitución?

El Consejo Constitucional, órgano encargado de entregar el texto de la nueva constitución al país, recibió el 10 de julio las propuestas de normas apoyadas por... 12.07.2023, Sputnik Mundo

Las propuestas de la ciudadanía para el proceso constitucional son llamadas Iniciativas Populares de Norma (IPN). La Secretaría General de Participación Ciudadana estableció una primera instancia para que las iniciativas fueron presentadas por los intereasdos entre el 7 y el 21 de junio.De este proceso, fueron seleccionadas 1.309 IPN, de acuerdo a varios criterios de admisibilidad, en particular, los 12 límites o bases constitucionales que funcionan como marco para la redacción de la nueva carta magna, que podría sustituir a la implementada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre el 23 de junio y hasta el 7 de julio pasado, la ciudadanía podía votar por esas propuestas.Las 1.309 IPN en total recibieron 637.612 apoyos. De ellas, solo 31 de esas propuestas de enmienda fueron entregadas este 10 de julio al Consejo Constitucional, tras alcanzar cada una de ellas los 10.000 patrocinios requeridos para ser consideradas para su discusión por el órgano constituyente."Esta vez la participación ciudadana se hacía sobre un texto concreto. Por tanto, es mucho más medible el impacto que luego tendrán en el Consejo Constitucional. Nuestro compromiso es en los próximos días citar a los autores de las iniciativas para que puedan fundamentarlas", agregó la titular del cuerpo encargado de la nueva carta magna.Las 31 iniciativas fueron ingresadas a la discusión del Consejo Constitucional como indicaciones al anteproyecto constitucional y serán votadas en las mismas condiciones que las que presentarán los consejeros y consejeras, quienes podrán hacerlo hasta el 17 de julio.Participación ciudadana en las IPNFueron 236.475 los ciudadanos que participaron entregando su firma a las iniciativas presentadas por personas y organizaciones. Cada individuo podía patrocinar hasta 10 IPN.Este mecanismo tenía un antecedente en la Convención Constitucional, cuya propuesta de carta magna final fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 por el 61,89% de los votantes. El encargado de la coordinación de las Iniciativas Populares de Norma por parte de la Universidad de Chile, Rodrigo Gil, explicó a Sputnik que durante el proceso de la Convención Constitucional el "espíritu constituyente" estaba muy en "boga" en la ciudadanía.Finalmente, Gil destacó que no esperaron jamás que 31 IPN iban a alcanzar los respaldos necesarios para ser discutidas en el Consejo Constitucional. Además, el periodo de patrocinio fue solamente de dos semanas, un lapso mucho más acotado que el de la Convención Constitucional. "Creemos que es muy exitoso en ese ámbito", contrastó."Si revisamos las 31 iniciativas que juntaron las 10.000 firmas provenientes de al menos cuatro regiones, encontramos una diversidad de temas, de aproximaciones y de visiones distintas que existen dentro de la sociedad", señaló la encargada del mecanismo de Iniciativas Populares de Norma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandra Ovalle.Para esta acompañante del proceso constituyente en el país sudamericano, debido al respaldo obtenido durante las dos semanas en las que se podía patrocinar alguna IPN, "podemos entender que hubo una participación amplia y de distintos sectores y no quedó focalizado únicamente en determinados grupos específicos".¿Cuáles son las iniciativas populares con más apoyo?La iniciativa más votada por la ciudadanía fue Chile por los Animales, la cual busca su protección en la nueva carta magna. Otra IPN que obtuvo gran apoyo fue Con mi plata no, la cual busca "garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir sobre nuestros ahorros previsionales".De las 31 normas que alcanzaron los patrocinios, algunas que destacan tanto en la Convención como en el Consejo Constitucional son:El analista político Jorge Arrate, quien fue ministro de Estado en los Gobiernos de Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, señaló a Sputnik que "el mayor porcentaje de las iniciativas que fueron respaldadas son de corte progresista".Una de las iniciativas que ha llamado la atención de las organizaciones de derechos humanos y víctimas de la dictadura cívico-militar (1973 - 1990) es la "reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años", que alcanzó los patrocinios necesarios para ser discutida por el cuerpo constituyente. Esta iniciativa reclama el "derecho a impetrar este beneficio apelando a principios del derecho humanitario". Para Arrate, esta iniciativa le parece "pésima", además de considerar que no debería discutirse a nivel constitucional.Tras la entrega de las iniciativas este 10 de julio, el secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana, Ignacio Irarrázaval, dio a conocer los próximos pasos: "El día 21 de julio vamos a (...) presentar al Consejo Constitucional el informe de participación ciudadana, donde se sistematiza no solo las IPN que entregamos hoy, sino también las Audiencias, la Consulta y los Diálogos Ciudadanos".

