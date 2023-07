https://sputniknews.lat/20230713/es-probable-que-el-pri-muera-de-inanicion-que-esta-pasando-con-el-partido-mexicano-1141307021.html

"Es probable que el PRI muera de inanición": ¿qué está pasando con el partido mexicano?

"Es probable que el PRI muera de inanición": ¿qué está pasando con el partido mexicano?

Durante más de medio siglo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México ininterrumpidamente. Por más de 90 años, en sus inicios con otro... 13.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-13T01:14+0000

2023-07-13T01:14+0000

2023-07-13T01:14+0000

américa latina

méxico

partido revolucionario institucional (pri)

política

morena

gobierno de méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0c/1141464653_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_6dde5ed7045558d47261a79a96614cf0.jpg

La última estocada al partido tricolor, y tal vez la más profunda, fue la renuncia de cuatro priistas de cepa: el exsecretario de Gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong, activo en el gabinete federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018); el exgobernador mexiquense y legislador Eruviel Ávila, y las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga. Detrás de ellos, más de 300 militantes salieron de la institución política, fundada en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR). Pero la crisis en el PRI no es nueva, pues desde hace más de un año expresidentes y exlíderes del mismo le exigieron a su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno, abandonar su cargo antes los malos resultados electorales que había tenido el partido, acusando que se podían agravar. Sin embargo, Alito —como se conoce a Moreno en la política mexicana— se negó a dejar su cargo y la crisis del partido tocó su punto máximo cuando a inicios de este junio de 2023 los habitantes del Estado de México —en donde esta fuerza política gobernó más de 90 años, desde su fundación en 1929— decidieron que era hora de una alternancia y eligieron a la candidata Delfina Gómez, abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como su próxima gobernadora.Durante su discurso para anunciar la ruptura con el llamado tricolor por su logo verde, blanco y rojo, Osorio Chong aseveró que la presidencia de Alito Moreno ha sido la peor en la historia del partido, pues se perdieron 22 de 23 elecciones disputadas durante su liderazgo y el bastión político que durante casi un siglo consolidó el partido en el Estado de México, conurbado con la capital del país latinoamericano. "Hoy el PRI está extraviado, ausente y con una dirigencia soberbia, que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse de la sociedad", sentenció el senador durante el anuncio de su renuncia, en el que estuvo acompañado por otras figuras que abandonaron el barco. "Lo destruyó todo, la institución que le entregaron, hasta hacerla pedazos", agregó Osorio Chong.La debilidad política del PRI abre interrogantes sobre qué papel ocupará el partido dominante en México durante la mayor parte del siglo XX y que incluso en 2012, tras perder la presidencia en el 2000, regresó al ejecutivo federal con Enrique Peña Nieto, quien a su vez en 2018 entregó el mando del país al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido, Morena, ya está en franca ruta para definir a su candidato en las elecciones de 2024. En entrevista con Sputnik, el historiador por la Universidad Autónoma de México (UAM) Harim Gutiérrez sentencia que el pronóstico para el PRI es simple y llanamente "muy malo", pues ha sufrido una división interna que generó estrepitosas pérdidas para el partido. Por ejemplo, en la derrota priista en el Estado de México, una de las vertientes que influyó fue la pelea que tuvo Alejandro Moreno con Eruviel Ávila, exgobernador que, de acuerdo con el experto, tiene fuertes bases y cuadros en la entidad en disputa. Para el tricolor, haber perdido en menos de seis años dos bastiones políticos en los que nunca había habido alternancia hacia otra fuerza electoral, Hidalgo y el Estado de México, es un fuerte golpe no solo político, sino económico, pues al perder las bases que operaban a favor del partido también se ven mermados sus recursos. Una mística que ya no existe De acuerdo con el historiador Gutiérrez, a diferencia de otros partidos, por más de 70 años el tricolor nunca tuvo que disputarle el poder a otros grupos, sino que justamente este grupo figuraba como el blanco a derrotar para las otras fuerzas políticas activas en México. Esta mística hegemónico perduró hasta la entrada del nuevo milenio, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la presidencia con Vicente Fox como su candidato, al frente del poder federal hasta 2006. Desde ese entonces, asegura Harim Gutiérrez, el PRI se dividió en grupos internos y el presidente de México dejó de ser el jefe supremo del partido tricolor, para dar paso a diversas alas que disputan el poder y los recursos partidistas. "El partido, desde entonces, se quedó acéfalo", explica. La ruptura de esta mística, destaca, afectó también a nivel financiero al partido, el cual desde que perdió la hegemonía no ha tenido una figura en torno a la que todos los militantes operen a favor. Por otro lado, apunta, la fuerza popular de sindicatos y organizaciones que tuvo el PRI ahora se ha deslizado poco a poco a operar a favor de Morena, por lo que el partido tricolor "ya no tiene cómo operar los grupos que antes votaban por ellos", lo que le dificulta el panorama rumbo al 2024. Con las nuevas renuncias al partido que durante gran parte del siglo XX consolidó un régimen autoritario en México, el llamado tricolor pasa a ser la cuarta fuerza política en el Senado, pues, con tan solo nueve integrantes, su bancada fue desplazada por el mucho más joven Movimiento Ciudadano, a su vez adelantado por los parlamentarios de Acción Nacional y Morena.

https://sputniknews.lat/20230703/crisis-en-el-pri-el-partido-que-goberno-mexico-durante-decadas-se-divide-y-pierde-fuerza--1141201220.html

https://sputniknews.lat/20230704/amlo-sobre-crisis-en-el-pri-lo-desfiguraron-y-no-tiene-nada-que-ver-con-sus-origenes-1141230114.html

https://sputniknews.lat/20211120/nadie-escapa-de-la-ideologia-del-pri-como-se-apropio-de-la-historia-y-la-identidad-mexicana-1118455243.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, partido revolucionario institucional (pri), política, morena, gobierno de méxico, elecciones presidenciales en méxico (2024), 💬 opinión y análisis, historia