¿Qué hay detrás del pesimismo de las agencias de calificación crediticia sobre Bolivia?

¿Qué hay detrás del pesimismo de las agencias de calificación crediticia sobre Bolivia?

La agencia de calificación crediticia Moody's dio una perspectiva negativa para el país aimara. Desde el Gobierno de Luis Arce resaltan que la calificadora... 13.07.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno boliviano se enfrascó en un debate con agencias de calificación crediticia internacionales, especialmente con la estadounidense Moody's Investors Service, que degradó la perspectiva para Bolivia de "calificaciones bajo revisión" a "negativa".Según un comunicado de la firma financiera, la calificación negativa se debe a "los riesgos crediticios persistentes, asociados con la alta exposición de Bolivia a los shocks políticos y económicos internos, así como los riesgos fiscales y externos debido a la falta de políticas efectivas para abordar los desafíos crediticios subyacentes".Asimismo, la agencia calificadora consideró que más allá de los esfuerzos de La Paz "los desafíos crediticios persisten, incluida la disminución de las reservas y la producción en el sector de hidrocarburos, así como los riesgos latentes relacionados con los eventos políticos internos".Desde el Gobierno de Luis Arce resaltaron que la novedad se conoció luego de que se firmaran convenios con empresas de China y Rusia para explotar litio en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, en el departamento de Potosí.Un informe "sesgado"Para el Palacio Quemado —sede del poder ejecutivo boliviano— la evaluación de esta agencia es "sesgada", porque no toma en cuenta diversos factores que beneficiarían a la economía del país sudamericano. Entre ellos, la reciente emisión de la Ley del Oro —que autoriza al Gobierno realizar operaciones financieras con las reservas del metal para fortalecer las bases nacionales y respaldar el tipo de cambio—, así como el impulso a la industrialización de litio, que convertiría al país en el mayor productor mundial del mineral estratégico para 2025."Hay que aclarar que Bolivia nunca ha dejado de pagar la deuda externa desde hace unos 20 años. Entonces no entendemos por qué ellos bajan. Ocurre justo después de que Bolivia firma convenios con empresas rusas y chinas", declaró el titular del Ministerio de Economía, Marcelo Montenegro, al canal de noticias F10.Para Montenegro, "es sintomático, da a pensar. Es como decir: 'Están invirtiendo con los chinos', y por eso también hay un sesgo. No nos olvidemos de que hace tres meses circuló un video de la señora [Laura] Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y decía: 'No podemos permitir que empresas chinas entren al triángulo de la energía'".Montenegro recordó: "Yo lo avisé en ese momento, para mí no hay casualidades". En este sentido, el ministro consideró que "seguramente buscan desacreditar e ir cerrando que otros bancos internacionales puedan operar en Bolivia. Es una idea que voy sacando a partir de este sintomático comportamiento de las calificadoras", expresó.Atraer divisasPara Aramayo, en sintonía con las observaciones de Moody's, "debe haber una atracción de divisas a la economía boliviana. Una de las fuentes de atracción es a partir del endeudamiento público, por eso el Gobierno nacional ha estado buscando cómo generar acuerdos necesarios con la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe varios créditos".El economista comentó que el parlamento ya aprobó créditos por 500 millones de dólares. "La deuda que se asume hoy debe tener un buen destino, enfocado en los municipios más vulnerables. De lo contrario, va a generar que en el futuro las familias bolivianas que no han decidido por esta opción tengan que pagar la deuda".Aramayo, director del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad (CEDHE), sostuvo que "para atraer divisas a la economía boliviana, el endeudamiento no es la forma más rápida ni más sostenible. El camino más rápido en este momento pasa por la liberación de exportaciones de la economía. Hay cupos para exportar y eso limita mucho las posibilidades de generar más trabajo".Para el experto, también se debe "atraer la inversión extranjera directa y brindar facilidades para hacer negocios en el país".

