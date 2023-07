https://sputniknews.lat/20230714/amlo-asegura-que-mexico-es-el-tercer-pais-con-menor-desempleo-a-nivel-mundial-que-dicen-los-datos-1141570728.html

AMLO asegura que México es el tercer país con menor desempleo a nivel mundial: ¿qué dicen los datos?

En conferencia de prensa desde La Paz, Baja California, al norte del territorio mexicano, el mandatario destacó las condiciones laborales, sin dar detalles sobre otros países con cifras similares en la materia."Es el tercer país del mundo con menos desempleo porque estamos creciendo. Hay falta de trabajadores especializados y esto lleva también a que aumenten los salarios", apuntó.López Obrador agregó que algunos empleos como los enfocados en el área de construcción, actualmente ostentan sueldos de 15.000 pesos semanales (895 dólares). "Y no hay, no se consigue [más mano de obra]", indicó.Si bien a nivel nacional, y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación se ubicó en mayo pasado en 2,9% a tasa anual —cifra menor a lo registrado en el mismo periodo de 2022, que fue 3,3%—, México no está entre las naciones a nivel global con menor desempleo. Según cifras del Banco Mundial, al menos hasta 2022 Catar, Camboya y Nigeria encabezaban el ranking de menor desempleo con una tasa de 0,1%, 0,4% y 0,5%, respectivamente. La nación que gobierna actualmente López Obrador se encontraba en el sitio 38 del listado.No obstante, de acuerdo con el informe Perspectivas de la economía mundial: Una recuperación accidentada, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril pasado, México encabeza el listado de países de América Latina con menor desempleo, con 3,3%. Le siguen Ecuador, con una tasa de 3,8% y Bolivia, con 4,7%.México respecto a los salariosEn su conferencia matutina, el presidente mexicano también mencionó que en promedio el salario mínimo se ha incrementado en México aproximadamente 90% en los últimos años en términos reales. "En términos nominales es más del doble", precisó.Un ejemplo de ello es el aumento de 20% a los salarios para este 2023, el quinto en lo que va el sexenio de AMLO, la medida fue aprobada por el Gobierno mexicano y por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).El sueldo mínimo general pasó de 172 pesos a 207 pesos diarios y en la zona libre de la frontera norte del país latinoamericano el cambio fue de 260 a 312 pesos al día.En esta línea, el director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ​(OCDE) en México para América Latina, Mario López Roldán, señaló en redes sociales que el país es uno de los que dentro del grupo ha promovido los mayores aumentos reales respecto al salario mínimo."El esfuerzo debe continuar, pues México sigue teniendo los salarios promedio más bajos de la OCDE", detalló en Twitter.

