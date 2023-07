https://sputniknews.lat/20230714/chile-y-bolivia-con-historicas-diferencias-diplomaticas-unidos-para-contener-al-crimen-organizado-1141577036.html

Chile y Bolivia, con históricas diferencias diplomáticas, unidos para contener al crimen organizado

Ambas naciones actúan en conjunto en la frontera con un fin en común. En otro orden, el Gobierno de Venezuela critica a la UE, en el contexto de las próximas elecciones primarias de la oposición. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En la frontera de 850 kilómetros que comparten Chile y Bolivia se ha intensificado el contrabando y tráfico de personas, drogas y autos robados, entre otros delitos.De acuerdo con las autoridades de ambos países, al menos una treintena de pasos ilegales son aprovechados por los grupos delictivos en sus operaciones.Dentro de 15 días, ambos gobiernos suscribirán un convenio sobre intercambio de datos acerca de vehículos robados. Otro acuerdo a firmarse refiere a la trata y tráfico de personas."Se ha dado una coyuntura específica en la cual los intereses de ambos países están envueltos. Es una especie de cooperación individualista y puramente securitaria, sin trascendencia con el plano diplomático", dijo a En órbita Rodrigo Karmy, académico de la Universidad de Chile.De acuerdo con el entrevistado, otro asunto de relevancia para Chile y Bolivia es atender la situación migratoria en la zona. Para atender el problema, los gobiernos convocarán al de Perú con el fin de determinar medidas.El acercamiento entre Santiago y La Paz se da en un contexto de histórico distanciamiento diplomático. Los países mantienen relaciones solo a nivel consular, es decir sin embajadas desde 1978.Esto debido a un largo diferendo, marcado por la Guerra del Pacífico, cuando Bolivia perdió sus costas y por ende su salida al mar (1879-1884)."El tema de la soberanía marítima, desde el punto de vista chileno, e internacional, está zanjado, tras consideraciones del Tribunal de La Haya y lo ocurrido tras el reclamo por el caso del uso de las aguas del río Silala", explicó el entrevistado.Karmy indicó que "Bolivia busca establecer soberanía, y no solamente economía marítima. Y la soberanía le fue arrebatada durante aquel conflicto. Con el paso de las décadas Chile ha mantenido una legitimación legal de la conquista".El entrevistado asimismo destacó que "el imaginario chileno ha excluido a Bolivia, hay un desconocimiento del pueblo vecino y de sus demandas. Este imaginario ve, tomando una postura de superioridad, a Bolivia como un país subdesarrollado".En el año 2013 el actual presidente chileno, Gabriel Boric, se había manifestado a favor de devolver el mar a su vecino. Sin embargo, desde que asumió el poder en 2022 no dio señales de avanzar al respecto.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—el mensaje del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de alerta al alto mando militar sobre las presuntas intenciones de algunos sectores opositores de implantar la violencia.En paralelo, Caracas anunció que no permitirá la presencia de una misión electoral de la Unión Europea en los comicios nacionales de 2024.El motivo responde a las críticas desde Bruselas por el caso de la opositora María Corina Machado, quien se postuló para las primarias de la oposición, aunque se encuentra inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por 15 años.Dialogamos con el analista político venezolano Franco Vielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.En otro orden, China y Hungría criticaron con dureza la actual postura de la OTAN, con respecto al conflicto en Ucrania y a su posición de constante expansión. El país europeo es uno de los miembros de la alianza atlántica occidental.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

