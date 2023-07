https://sputniknews.lat/20230715/america-latina-debe-estar-unida-ante-una-europa-con-mentalidad-colonial-1141577418.html

América Latina debe estar unida ante una Europa "con mentalidad colonial"

En los días previos al encuentro, que congregará a mandatarios de los países latinoamericanos con gobernantes europeos, los Gobiernos de Venezuela y Cuba señalaron públicamente la intención de la UE de "minimizar el papel de los Estados soberanos" latinoamericanos y de buscar conclusiones que pudieran "nutrir agendas de grupos políticos contrarios a los objetivos" del encuentro.En efecto, la cumbre fijada para los días 17 y 18 de julio en Bruselas tiene como antecedente inmediato una declaración del Parlamento Europeo que cuestiona explícitamente al Gobierno de Nicolás Maduro y la "inhabilitación de los principales candidatos de la oposición". Además, los europeos organizan foros paralelos que, de acuerdo con la denuncia hecha por Cuba, podrían excluir a representantes de Cuba, Venezuela o Nicaragua.Para Rodríguez Gelfenstein, los países europeos demuestran "una mentalidad colonial" en lo previo a la cumbre que impide que el encuentro se desarrolla en las mejores condiciones. "Pensar que se pueden establecer relaciones con Europa de igual a igual no deja de ser una suposición", lamentó.El analista venezolano apuntó contra la postura del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, de opinar sobre la inhabilitación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado.De todas maneras, Rodríguez Gelfenstein consideró que la postura europea no puede resultar sorpresiva para los países latinoamericanos, dado que se trata de la "actitud natural de la Unión Europea". En ese sentido, recordó que fue el propio alto funcionario europeo el que aseguró que "Europa es un jardín y la mayor parte del mundo que la rodea es una jungla", por lo que "si piensa así es normal que se relacionen con los que viven en la jungla como salvajes".En contrapartida a Borrell, el analista venezolano calificó a la Unión Europea como los "salvajes" en este caso y reclamó que los países latinoamericanos logren dejar de admirar la "cultura de avasallamiento" europea. Para enfatizar su punto, el experto remarcó que la Unión Europea "ya no es un ente autónomo en términos de política exterior, ya que está encadenada absolutamente a Estados Unidos". Como ejemplo de eso, señaló cómo los países europeos "se quedan callados" ante el envío a Ucrania de municiones de racimo, prohibidas en la mayoría de los países europeos que firmaron la Convención de Municiones de Racimo de Oslo en 2008. "Estados Unidos los obliga a violar sus propias leyes", señaló el venezolano.Rodríguez Gelfenstein señaló las diferencias que existen entre el relacionamiento con la Unión Europea con el que la Celac ha logrado con otras potencias como Rusia y China. En ese sentido, destacó que en las cumbres China-Celac, el gigante asiático ha mostrado "absoluto respeto por las decisiones tomadas e incluso por las no tomadas por América Latina".Para Rodríguez Gelfenstein, conseguir una relación de igual a igual con un bloque como la Unión Europea requiere que, primero, América Latina consolide una unidad regional que al día de hoy no existe. Según el analista, esa falta de unidad se produce a raíz de la acción de "sectores oligárquicos incrustados" en los gobiernos latinoamericanos y "gobernantes de derecha que tienen una identidad más europea que latinoamericana".Para el venezolano, esa unidad "ahora no existe", por lo que la cumbre UE-CELAC de Bruselas será "intrascendente" a la hora de resolver los grandes problemas de los países. "Va a haber discursos, se van a decir cosas pero nada de eso se va a hacer", aventuró.

