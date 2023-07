https://sputniknews.lat/20230715/el-ministro-de-defensa-del-reino-unido-confirma-su-renuncia-tras-criticas-a-ucrania-1141602136.html

El ministro de Defensa del Reino Unido confirma su renuncia tras críticas a Ucrania

El ministro de Defensa del Reino Unido confirma su renuncia tras críticas a Ucrania

15.07.2023

Tras cuatro años de estar al frente del Ministerio de Defensa, Ben Wallace dejará el cargo en septiembre, en momentos en que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aumentan el suministro de armas a Ucrania. "No me presentaré la próxima vez", dijo el político, quien ya lleva más de 18 años en el Parlamento por el Partido Conservador. "Entré en política en el Parlamento escocés en 1999. Son 24 años. He pasado más de siete años con tres teléfonos junto a mi cama", explicó Wallace. La dimisión del máximo jefe de la Defensa del Reino Unido ocurre días después de sus polémicas declaraciones sobre las constantes solicitudes de armamento del Gobierno de Volodímir Zelenski hacia Washington y sus aliados europeos. "No somos Amazon", le hizo saber Wallace a las autoridades ucranianas, según reveló la prensa británica. "Les dije eso el año pasado, después de conducir 11 horas para que me dieran una lista de la compra". Wallace agregó en ese momento que la gratitud es una virtud necesaria, sobre todo por todos los recursos invertidos por Occidente en el conflicto, los cuales, según cálculos de Financial Times, suman más de 170.000 millones de dólares.Ben Wallace fue una de las figuras políticas occidentales que más impulsó el envío de armas a Ucrania una vez iniciada la operación militar rusa en febrero de 2022.Cuando se anunció el envío de tanques alemanes a tierras ucranianas, tras varias semanas de negociación y debate, Wallace se dijo "encantado" de la decisión de Berlín, la cual ya habían secundado Polonia, Francia y el Reino Unido.Incluso, en julio de este año, el conservador afirmó que, desde hace tiempo, el Reino Unido, Suecia, Canadá y Estados Unidos "estaban invirtiendo en Ucrania y construyendo sus capacidades [militares]", por lo que consideró que la entrada de Kiev a la OTAN dependería del contexto en el que se dé su ingreso.En enero pasado, Ben Wallace fue considerado uno de los candidatos favoritos para suceder a Jens Stoltenberg al frente de la OTAN; sin embargo, el noruego se quedará un año más con el timón de la Alianza atlántica.

