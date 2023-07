https://sputniknews.lat/20230715/la-ue-es-la-principal-beneficiaria-del-acuerdo-de-cereales-en-detrimento-de-los-paises-en-1141595452.html

La UE es la principal beneficiaria del acuerdo de cereales en detrimento de los países en desarrollo

La UE es la principal beneficiaria del acuerdo de cereales en detrimento de los países en desarrollo

Los principales destinatarios de los productos agrícolas ucranianos en virtud del acuerdo de granos fueron los países de la UE. Entretanto, ni un solo buque... 15.07.2023

economía

📰 el acuerdo alimentario de estambul

📈 mercados y finanzas

onu

rusia

ucrania

En total, la Unión Europea recibió 12,4 millones de toneladas o 38% de productos en el marco del pacto alimentario, indica un análisis de Sputnik basado en datos de la ONU.China encabeza la lista de países que recibieron la mayor parte de los productos agrícolas con 7,96 millones de toneladas, casi una cuarta parte de todos los suministros. En segundo lugar se encuentra España, que recibió 2,06 millones de toneladas o el 6,3% del volumen total. Turquía ocupa el tercer puesto, con 3,2 millones de toneladas o el 9,9% de los envíos.Entre los cinco primeros puestos figuran también Italia, que recibió 2,1 millones de toneladas, es decir, el 6,3% de toda la producción del acuerdo alimentario, y Países Bajos, con entregas de 1,9 millones de toneladas, o el 5,9%. Portugal, Bélgica, Alemania, Francia y Rumanía también figuran entre los 20 mayores beneficiarios de los productos agrícolas ucranianos.A su vez, los países en desarrollo, que según la clasificación de la ONU incluyen a Afganistán, Yemen, Somalia, Sudán y Etiopía, recibieron 768.600 toneladas de productos agrícolas, o el 2,3%. De acuerdo con los datos del Centro de Coordinación Conjunta de la ONU en Estambul, estos países solo recibieron el 10% del maíz y el 40% del trigo enviados en el marco del acuerdo de cereales.Ningún buque con fertilizantes rusos ha participadoEl centro de coordinación de la ONU declaró a Sputnik que no se ha embarcado ni un solo buque con fertilizantes rusos desde que se puso en marcha la Iniciativa del Mar Negro. Cabe señalar que la exportación de fertilizantes rusos depende directamente de la operatividad del ducto Toliatti-Odesa, que transporta amoníaco de Rusia al mar Negro atreves de Ucrania y fue atacado por Kiev el 5 de junio. La tubería de amoníaco resultó afectada en Ucrania en tres partes, informó el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths. Respecto a la posibilidad de reparar la tubería tras el ataque terrorista ucraniano Griffiths señaló que "hay muchos obstáculos para que esto sea una perspectiva realista en este momento, así que es difícil con la tubería".El 17 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró el 21 de junio que no había requisitos previos para prorrogar el acuerdo sobre cereales.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoniaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.La Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el 22 de julio de 2022, prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes, a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo por dos meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas.

