https://sputniknews.lat/20230717/quien-se-beneficio-mas-del-pacto-alimentario-y-por-que-nunca-se-cumplio-la-parte-rusa-1141632139.html

¿Quién se benefició más del pacto alimentario y por qué nunca se cumplió la parte rusa?

¿Quién se benefició más del pacto alimentario y por qué nunca se cumplió la parte rusa?

Rusia anunció que decidió suspender su participación en el acuerdo de cereales firmado en 2022 en Estambul con la mediación de las Naciones Unidas (ONU)... 17.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-17T16:31+0000

2023-07-17T16:31+0000

2023-07-17T16:31+0000

economía

📰 el acuerdo alimentario de estambul

turquía

rusia

📈 mercados y finanzas

🌍 europa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/08/0c/1129315001_0:1014:1836:2047_1920x0_80_0_0_0852d2fe949278fe1f0fe7d6665ea536.jpg

Durante la aplicación del acuerdo sobre cereales, la UE siguió siendo la principal beneficiaria. En particular, según datos de la ONU, solo el 2% del grano ucraniano se envió a los países más pobres.Víctor Nadein-Raevski opinó que el protagonista más interesado en la prórroga de los acuerdos era Turquía. Aunque, al mismo tiempo, Rusia tenía sus propios intereses.En segundo lugar, el experto mencionó la continuación de las exportaciones de amoníaco. Sin embargo, el oleoducto de amoníaco Toliatti-Odesa fue detonado por los ucranianos. Así que esta parte de los acuerdos tampoco fue cumplido, lamentó el interlocutor. No obstante, Rusia se ha reorientado, creó una nueva vía por la cual exportaba a pesar de estos obstáculos."Lo tercero es el seguro de los barcos. En primer lugar, los permisos para que podamos contratar buques extranjeros. Los nuestros, por supuesto, no serán suficientes, 50 millones de toneladas de nuestras exportaciones. Y por eso necesitamos el transporte de mercancías. Y por último, debido a las sanciones impuestas, nuestros barcos y los que alquilamos se niegan a ser asegurados", enfatizó.De todos modos, Rusia suspende el acuerdo sobre cereales hasta el momento. Nadein-Raevski aseguró que es posible renovarlo, siempre y cuando los socios cumplan las promesas que hicieron, en este caso Moscú está dispuesta a continuar aunque admite que el proceso "no será rápido, fácil y sencillo" porque ni siquiera la parte occidental tiene claro cómo restablecer las relaciones y cómo llegar a un acuerdo.Aunque parte de lo acordado con Rusia no se cumplió de facto, las exportaciones rusas se han redirigido desde hace tiempo por otros canales, explicó el experto. De todos modos, los flujos comerciales fueron aumentados a través de países asiáticos."China también es uno de nuestros principales compradores. Así que, en principio, hemos resuelto este problema. Y además, íbamos a bajar el precio para estimular al comprador. Ahora este problema se está resolviendo de otra manera. Los descuentos que hacíamos a los compradores se han reducido mucho. Es decir, lo hemos solucionado y hemos conseguido resolverlo", resaltó.Sin embargo, el analista afirmó que los intentos de los llamados socios a socavar las exportaciones continuarán incluso si Rusia no prorroga el acuerdo.Por lo tanto, es muy importante reforzar las posiciones en aquellas áreas donde Rusia las perdió, sobre todo tras el colapso de la Unión Soviética, señaló.Sobre la parte occidental y sus herramientas de presión, el analista planteó que ellos mismos cortaron toda posibilidad de influir, ya que la herramienta principal eran las sanciones. Sin embargo, ahora estas medidas funcionan en su contra."Y se han dado cuenta de ello. Han asestado un duro golpe a las posiciones de sus empresas en Rusia. Ya ven cuántos minoristas poderosos nos han abandonado, fabricantes, plantas de montaje y otros. Últimamente estamos intentando comprar más. Además, el precio es bastante satisfactorio", indicó.El experto también subrayó que Occidente no se atreve a utilizar la fuerza, aunque pueden hacer cualquier cosa a través de manos ucranianas."Como pueden ver, se les da bien. Además, la guerra terrorista es una guerra de bajo costo. No hay necesidad de alimentar y armar a una unidad enorme que participa en operaciones de combate reales, todo es mucho más barato. Esto es en realidad lo que intentan hacer con las manos ucranianas. Pero nosotros estamos tratando de cortar estas oportunidades y somos realmente buenos en ello", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230715/la-ue-es-la-principal-beneficiaria-del-acuerdo-de-cereales-en-detrimento-de-los-paises-en-1141595452.html

https://sputniknews.lat/20230711/ankara-ha-comunicado-abiertamente-a-occidente-las-carencias-del-acuerdo-sobre-cereales-1141441832.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 el acuerdo alimentario de estambul, turquía, rusia, 📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis